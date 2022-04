Diálogos con la muerte (Parte III)

"La Muerte vuelve a mirar por la ventana. Sus ojos se pierden por entre los demás edificios, la carrera novena y las montañas. Se muerde los labios, piensa, vuelve a pensar, se muerde los labios de nuevo. Ciro cree que es injusto que ella pueda leer sus pensamientos y él no." Foto: Rodrigo Cabral Godoy - @rodrigo_cabral_godoy

—La Muerte vuelve a abandonarme, y no existe explicación lógica que tal hecho haya ocurrido alguna vez. Se supone que cuando la Muerte llega no se va, porque te mueres con ella, como le pasó a mamá, como le pasó a Clara, como tuvo que pasarme a mí hace muchos años. ¿Por qué conmigo la Muerte viene y va? ¿Por qué conmigo sí tiene que arrepentirse? Es una salvación, dirían todos; es una condena, digo yo, plantado a esta silla de ruedas, tal como están plantados los suicidas del infierno de Dante, convertidos en árboles por toda la eternidad, amén. De pronto es la condena que me espera. De pronto el destino conmigo ha sido benevolente. De pronto me está preparando para cuando por fin deje de respirar. De pronto ya estoy muerto y no me he dado cuenta. Y eso es lo que quiero. Sí, eso quiero. Si estuviera en mis manos, llamaría a esa niña tan oscura como brillante y le ordenaría que me quitara la vida, ya fuera con plumas o con fuego, que a estas alturas ya estoy demasiado acostumbrado al dolor. ¿Cómo es posible que te abandone la Muerte?

“¿Por qué tienes miedo? ¿Acaso no tienes fe?”, me diría Jesús.