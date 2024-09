Diálogos del Magazín: Colombia en el mercado y circuito del arte

A propósito de Artbo y sus 20 años se da esta conversación sobre el panorama del arte y como Colombia se ha posicionado en el mercado y circuito de ferias internacionales. Foto: Archivo Particular

A propósito de Artbo y sus 20 años, se da esta conversación sobre el panorama del arte y cómo Colombia se ha posicionado en el mercado y circuito de ferias internacionales.

Los panelistas serán Nicolás Jaramillo, subdirector de la Galería La Cometa, Laura Montañés y Manuela Rodríguez, fundadoras de The Latin American Art and Culture Consultancy (The LAACC) moderados por la periodista del Magazín cultural de El Espectador, Andrea Jaramillo Caro.

En este link se podrá inscribir para atender a la conversación que se llevará acabo en la Biblioteca del Gimnasio Moderno. Carrera 9 #74 - 99.

Artbo fue establecida en 2004 por la Cámara de Comercio de Bogotá para abordar el creciente interés empresarial en las industrias culturales y creativas, con un enfoque especial en el sector de las artes plásticas. En 2024 celebran 20 años de trayectoria.

Durante 20 años, el programa ARTBO ha jugado un papel crucial en el desarrollo económico y cultural de Bogotá, promoviendo la profesionalización y el crecimiento de artistas, curadores y galerías de la región. pic.twitter.com/0ALm5H3LMg — Programa ARTBO (@programaARTBO) September 13, 2024

La feria internacional de Arte de Bogotá se llevará a cabo del 26 al 29 de septiembre de 2024 en Ágora Bogotá - Centro de Convenciones. En estos cuatro días, la feria se convertirá en el centro del circuito artístico, con la participación de galerías nacionales e internacionales, curadores, artistas y el público general.