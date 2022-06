Diario de confinamiento, de la crónica a la ficción especulativa

El libro titulado “Diarios de confinamiento”, de Javier Zamudio, relata la experiencia pandémica de un personaje. Foto: Archivo particular

Saúl Gómez Mantilla se crió en Los Patios, pequeño municipio que evoca los poblados ubicados en las orillas de los caminos, donde los transportistas se detenían a comer o pasar la noche. En Cúcuta, forjó su amor por la poesía. Tiene una especialización en narrativa y cursa una maestría en Creación Literaria con énfasis en literatura infantil y juvenil. Se ha desempeñado como docente, editor y promotor de lectura. Es autor de los poemarios Ideas de viaje (2003), Lección de olvido (2007), Rostro que no se encuentra (2009), El amor y la palabra (2012), Áridos paisajes de la memoria (2017, antología), Otro intento de vacío (2018) y Días de mayo (2021, antología virtual). Además, es responsable de varias compilaciones sobre la poesía de Norte de Santander, y ha obtenido una buena cantidad de reconocimientos, que atestiguan su talento con las palabras.

El azar me lleva a toparme con él en Santa Marta, donde está hace algunas semanas mientras recorre el Magdalena visitando bibliotecas, como parte de su trabajo de promotor de lectura. Nuestros encuentros han sido fugaces, cortos saludos en Bogotá productos de coincidencias. Sin embargo, este nuevo se deshila en una conversación sobre su trabajo poético y uno de sus libros más recientes, escritos bajo el nubarrón de la pandemia, que se titula Días de confinamiento.

“Es un diario ficcional gráfico sobre el covid-19″, me dice cuando le pregunto por su propuesta que fue seleccionada en “Paréntesis: relatos desde la incertidumbre”, convocatoria organizada en 2021 por la Agencia Española de Cooperación internacional para el Desarrollo (AECID).El diario relata la experiencia pandémica de un personaje. Está escrito en primera persona, pero eventualmente salta a la plural mayestática, convirtiendo la experiencia individual en una comunitaria. El libro recoge 422 días en breves narraciones que van hiperbolizando lo vivido por el narrador, dotándolo de atmósferas cargadas de extrañeza.

Gómez me explica que el relato está acompañado de una serie de fotografías afectadas en blanco y negro que buscan una estética visual del libro: las fotos no están totalmente definidas, sino pixeladas, distorsionadas, como la realidad pandémica. El uso de estas no fue algo planeado, sino un elemento que se agregó durante el proceso de escritura.Le pregunto por qué no abordó el tema a través de la poesía, donde se ha desarrollado lo grueso de su trabajo. “Inicialmente, pensé en hacer poemas sobre la pandemia, pero me parecía que la narrativa me permitía ir directamente al grano”, me explica. Además, “el lenguaje del diario está cargado de poesía: hay imágenes, metáforas”... agrega.

Fue elegido entre 1.500 propuestas, destacándose por su capacidad de pensar la pandemia desde la crónica y la ficción especulativa, bosquejando la débil línea que separa la realidad y la imaginación. Elementos que Mantilla ha trabajado desde su poética y me hacen recordar los siguientes versos de su libro Otro intento de vacío:

“Con una mano escribo y con la otra bebo. Una mano sostiene mi vida y la otra me la quita; entre el delirio y el sueño, amanece, encuentro junto a mí a estos extraños seres que me piden dar cuenta de su existencia”.

