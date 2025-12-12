Diego Amaral y “Línea de agua (aguas bajas)”: el testimonio de las rocas silenciosas

Fragmento de la muestra “Línea de agua (aguas bajas)” de Diego Amaral. Foto: Diego Amaral Ceballos

Diego Amaral, fotógrafo, diseñador gráfico y editor de libros y revistas. Con una formación en Historia del Arte y Literatura Comparada en la Universidad de Brown (EE. UU.), ha sabido entrelazar el rigor humanista con la vanguardia técnica, convirtiéndose en uno de los pioneros en introducir las tecnologías digitales en el campo editorial colombiano. Su experticia ha sido fundamental en la identidad visual de publicaciones culturales clave como El Malpensante, Gaceta y Credencial, así como en numerosos libros dedicados al arte, la...