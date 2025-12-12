Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Diego Amaral y “Línea de agua (aguas bajas)”: el testimonio de las rocas silenciosas

La exhibición de Diego Amaral, que se puede ver en la Galería Sextante, se titula “Línea de agua (aguas bajas)”, en la que dio protagonismo a los ríos y las rocas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María Elvira Ardila
12 de diciembre de 2025 - 08:16 p. m.
Fragmento de la muestra “Línea de agua (aguas bajas)” de Diego Amaral.
Fragmento de la muestra “Línea de agua (aguas bajas)” de Diego Amaral.
Foto: Diego Amaral Ceballos

Diego Amaral, fotógrafo, diseñador gráfico y editor de libros y revistas. Con una formación en Historia del Arte y Literatura Comparada en la Universidad de Brown (EE. UU.), ha sabido entrelazar el rigor humanista con la vanguardia técnica, convirtiéndose en uno de los pioneros en introducir las tecnologías digitales en el campo editorial colombiano. Su experticia ha sido fundamental en la identidad visual de publicaciones culturales clave como El Malpensante, Gaceta y Credencial, así como en numerosos libros dedicados al arte, la...

Por María Elvira Ardila

Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

“Línea de agua (aguas bajas)”

Línea de agua (aguas bajas)

Diego Amaral

Galería Sextante

Arte

Arte en Bogotá

Agenda cultural

Galerías en Bogotá

Arte contemporáneo

Fotografías

Fotografía

Rio

Alexander von Humboldt

Diego Amaral Ceballos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.