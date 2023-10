‘Diego Andariego’: “en todas las ciudades hay historias que contar”

'Diego Andariego' cuenta con más de 253.000 suscriptores en YouTube.

¿De dónde surgió el proyecto de “Diego Andariego”?

La idea se dio en 2017, me encontraba trabajando en un lugar donde no me sentía satisfecho y un día vi un video de Luisito Comunica, en el que hablaba sobre un restaurante en donde comió tacos, y me gustó la forma en la que hablaba de la experiencia y lo hacía algo divertido.

Le comenté a mi novia la idea y al principio me decía que era algo tonto, porque es poco el contenido que no existe en YouTube, así que lo planteé desde la parte histórica de lugares varios de Bogotá, buscando alguna excepcionalidad.

¿Cómo encuentra estos lugares “excepcionales”?

Crecí en el 20 de Julio, y recuerdo que cada vez que iba para el centro veía un castillo en la zona y le preguntaba a mi papá, si sabía por qué estaba ahí o qué había, a lo que me respondía que no tenía conocimiento sobre él. Esa duda me llevó a visitarlo y a preguntar.

Por otro lado, trabajé como Uber y tuve la posibilidad de recorrer más rincones de Bogotá. Al comenzar con una búsqueda activa en mis videos, los suscriptores me empezaron a sugerir más lugares e historias para contar.

¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta a la hora de grabar en una ciudad como Bogotá?

En cuanto a seguridad, creo que al tener una idea de saber en qué zonas hay que tener un cuidado especial, tomo las precauciones que considero necesarias, como tener una cámara de acción que puedo guardar fácilmente. Puede haber un grado de dificultad cuando voy a otras ciudades, porque no conozco, así que escucho los consejos que me dan sobre los lugares que hay que transitar con precaución.

¿Cómo extrapola este proyecto a otras ciudades?

Este tipo de contenidos se adaptan muy bien, porque en todas las ciudades hay estructuras extrañas, hay historias curiosas, hay lugares abandonados, entonces adaptarlos es sencillo, el reto está en llegar a más personas, a ciudades como Medellín o Cali, a otros países, como Cuba, donde estuve recientemente.

Lo que logra que el contenido sea aceptado en Bogotá, es que son lugares con los que las personas sienten familiaridad, son calles que han recorrido, pero ahí seguimos en el camino.

¿Considera que trabajar haciendo videos en YouTube es rentable?

Puedes vivir de la creación de contenido, claro, pero no algo sencillo, ni que se da de la noche a la mañana; hay casos excepcionales que empiezan a monetizar después de su primer video. En mi caso, llevó seis años en este momento, más de 250 mil suscriptores, y fue un proceso de más de tres años para empezar a monetizar, donde al principio tuve otros trabajos para mantenerme.

Si quieres vivir del salario de un creador de contenido puedes lograrlo, pero te tomará uno o dos años, o más. Si haces esto porque quieres contarle algo al público, la plataforma está ahí para que sea utilizada y para que empieces una comunidad.

¿Qué le recomendaría a una persona que desee hacer este tipo de contenido?

Los lugares están, y así como a mí me dijeron alguna vez que todo está inventado, la verdad es que no es así, porque lo que no está inventado es la perspectiva y el enfoque personal que cada persona le puede dar. Por ejemplo: si dos personas ven un mismo edificio, uno de ellos se puede fijar en la arquitectura y otro en la historia que hay detrás de la construcción. Cada uno le da su visión personal, que es el principal diferenciador a la hora de hacer contenido.