Diez años de la muerte de Harper Lee: empiece a leer su gran novela “Matar a un ruiseñor”

Nelle Harper Lee nació el 28 de abril de 1926, en Monroeville, Alabama, Estados Unidos, y murió en ese mismo lugar el 19 de febrero de 2016. Aquí con la portada de la más reciente edición en español de “Matar a un ruiseñor”. Foto: Penguin y Getty Images

Según los expertos, “Matar a un ruiseñor” es una de las novelas de iniciación más icónicas y universales de la literatura contemporánea. Es la historia de dos hermanos que aprenden a ver el mundo con otros ojos y de un padre que se convirtió en un modelo para generaciones de lectores. En el pequeño pueblo de Maycomb, Alabama, durante los años treinta, un hombre negro es acusado de violar a una mujer blanca. Atticus Finch, abogado íntegro y viudo a cargo de sus dos hijos, Jem y Scout, decide ponerse al frente de una...