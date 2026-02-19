Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Diez años de la muerte de Harper Lee: empiece a leer su gran novela “Matar a un ruiseñor”

Hoy se cumple una década de la muerte de la ya clásica narradora estadounidense, cuyas obras acaban de ser reeditadas en Colombia con el sello editorial Lumen. Primer capítulo de “Matar a un ruiseñor”, novela ganadora del Premio Pulitzer en 1961 y elegida por lectores de “The New York Times” como el mejor libro de los últimos 125 años.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Harper Lee * / Especial para El Espectador
19 de febrero de 2026 - 06:00 p. m.
Nelle Harper Lee nació el 28 de abril de 1926, en Monroeville, Alabama, Estados Unidos, y murió en ese mismo lugar el 19 de febrero de 2016. Aquí con la portada de la más reciente edición en español de “Matar a un ruiseñor”.
Nelle Harper Lee nació el 28 de abril de 1926, en Monroeville, Alabama, Estados Unidos, y murió en ese mismo lugar el 19 de febrero de 2016. Aquí con la portada de la más reciente edición en español de “Matar a un ruiseñor”.
Foto: Penguin y Getty Images

Según los expertos, “Matar a un ruiseñor” es una de las novelas de iniciación más icónicas y universales de la literatura contemporánea. Es la historia de dos hermanos que aprenden a ver el mundo con otros ojos y de un padre que se convirtió en un modelo para generaciones de lectores. En el pequeño pueblo de Maycomb, Alabama, durante los años treinta, un hombre negro es acusado de violar a una mujer blanca. Atticus Finch, abogado íntegro y viudo a cargo de sus dos hijos, Jem y Scout, decide ponerse al frente de una...

Por Harper Lee * / Especial para El Espectador

Conoce más

Temas recomendados:

Harper Lee

Literatura

Matar a un ruiseñor

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.