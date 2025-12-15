Diez años de la muerte de Rafael Baena: lea un capítulo de su novela “Memoria de derrotas”

Rafael Baena (Sincelejo, 1956 - Bogotá, 14 de diciembre de 2015) fue reportero y editor de medios de comunicación como el Diario del Caribe, las revistas Antena, Cambio 16 y Cromos, el diario El Espectador, el noticiero de televisión Noticias Uno y la revista Credencial. “Memorias de derrotas” está escrita en clave autobiográfica: Marcelo es un reconocido editor que enfrenta una grave afección pulmonar. Eloísa, su exesposa, es ahora la mujer de Juan Eugenio Cavadía, un talentoso autor de novelas históricas al que Marcelo edita, pero sobre todo envidia por haberse quedado con la mujer a la que él todavía ama.

Foto: Archivo Particular