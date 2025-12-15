Diez años de la muerte de Rafael Baena: lea un capítulo de su novela “Memoria de derrotas”

Rafael Baena (Sincelejo, 1956 - Bogotá, 14 de diciembre de 2015) fue reportero y editor de medios de comunicación como el Diario del Caribe, las revistas Antena, Cambio 16 y Cromos, el diario El Espectador, el noticiero de televisión Noticias Uno y la revista Credencial. “Memorias de derrotas” está escrita en clave autobiográfica: Marcelo es un reconocido editor que enfrenta una grave afección pulmonar. Eloísa, su exesposa, es ahora la mujer de Juan Eugenio Cavadía, un talentoso autor de novelas históricas al que Marcelo edita, pero sobre todo envidia por haberse quedado con la mujer a la que él todavía ama.
Foto: Archivo Particular
¿Cómo es posible amar tan intensamente a alguien que hace apenas unas horas era un desconocido?, se pregunta Marcelo cuando la madre de su nieto lo deja sobre sus muslos y le encomienda cuidarlo. Queda entonces a solas con el niño de sólo ocho meses de edad, sosteniéndolo torpemente con las manos bajo sus axilas, hipnotizado al ver su sonrisa de seis dientes mientras se afianza sobre los piecitos para empinarse y darle topetazos en el pecho. Como en esta tarde el sol andino recalienta el asfalto del techo y el ambiente es algo sofocante, el...
Por Rafael Baena * / Especial para El Espectador
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación