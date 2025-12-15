Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Diez años de la muerte de Rafael Baena: lea un capítulo de su novela “Memoria de derrotas”

Se cumplió una década del fallecimiento del novelista, periodista y fotógrafo. Un fragmento de su novela póstuma, publicada con el sello Alfaguara (2017).

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Rafael Baena * / Especial para El Espectador
15 de diciembre de 2025 - 03:08 p. m.
Rafael Baena (Sincelejo, 1956 - Bogotá, 14 de diciembre de 2015) fue reportero y editor de medios de comunicación como el Diario del Caribe, las revistas Antena, Cambio 16 y Cromos, el diario El Espectador, el noticiero de televisión Noticias Uno y la revista Credencial. “Memorias de derrotas” está escrita en clave autobiográfica: Marcelo es un reconocido editor que enfrenta una grave afección pulmonar. Eloísa, su exesposa, es ahora la mujer de Juan Eugenio Cavadía, un talentoso autor de novelas históricas al que Marcelo edita, pero sobre todo envidia por haberse quedado con la mujer a la que él todavía ama.
Rafael Baena (Sincelejo, 1956 - Bogotá, 14 de diciembre de 2015) fue reportero y editor de medios de comunicación como el Diario del Caribe, las revistas Antena, Cambio 16 y Cromos, el diario El Espectador, el noticiero de televisión Noticias Uno y la revista Credencial. “Memorias de derrotas” está escrita en clave autobiográfica: Marcelo es un reconocido editor que enfrenta una grave afección pulmonar. Eloísa, su exesposa, es ahora la mujer de Juan Eugenio Cavadía, un talentoso autor de novelas históricas al que Marcelo edita, pero sobre todo envidia por haberse quedado con la mujer a la que él todavía ama.
Foto: Archivo Particular

¿Cómo es posible amar tan intensamente a alguien que hace apenas unas horas era un desconocido?, se pregunta Marcelo cuando la madre de su nieto lo deja sobre sus muslos y le encomienda cuidarlo. Queda entonces a solas con el niño de sólo ocho meses de edad, sosteniéndolo torpemente con las manos bajo sus axilas, hipnotizado al ver su sonrisa de seis dientes mientras se afianza sobre los piecitos para empinarse y darle topetazos en el pecho. Como en esta tarde el sol andino recalienta el asfalto del techo y el ambiente es algo sofocante, el...

Por Rafael Baena * / Especial para El Espectador

Conoce más

Temas recomendados:

Rafael Baena

Memoria de derrotas

Literatura

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.