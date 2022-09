Diógenes Cuevas: tres actos de una ópera prima

Después de la muerte de su padre, Alejandro decide rescatar a su madre. Ella está internada en un manicomio rural y él cree que fue recluida injustamente. Foto: Archivo particular

Acto I

No sabemos si la historia empieza aquí, antes o después, pero esta es una parte importante. Son 15 o 20 jóvenes en un colegio de Medellín, en Colombia, tienen entre 15 y 17 años. Un día la maestra de español les dice: “vamos a hacer una película”, con lo que tienen, que no es mucho, los chicos hacen caso. Unos disfrutan el trabajo, otros lo sufren, la película se filma, se proyecta en clase, todos reciben una nota y se gradúan. Ninguno de los chicos sabe qué sigue en esta historia predecible: ir a la universidad, conseguir un empleo, hacer una familia, tener hijos y criarlos, llevarlos a la escuela, luego a la universidad. Uno de los chicos de esa clase, no el mejor de la clase, no el peor, mejor dicho, uno que logró graduarse, no sabe qué hacer con su vida, ni cuál es el paso siguiente, está vacío e inconforme hasta de su nombre, pero se entera, porque su hermana mayor le cuenta, que en la Universidad de Medellín abrieron un nuevo programa: Comunicación Audiovisual. El chico se llama Diógenes. Hace caso y ahora va a la universidad. No sale de la biblioteca. La primera vez que lee: La estética de la imagen de Walter Benjamín subraya todo el documento. Le dicen: “Diógenes solo se subraya lo importante” y él responde: “para mí todo es importante”. Diógenes asiste a clases de guion, narrativa, dirección… no puede creer que aquello se enseñe y que él pueda aprenderlo.