Tomàs Grau, director de orquesta español: “La función de los músicos es emocionar”

Tomàs Grau se presentó por primera vez en Latinoamérica en 2022.
Foto: Juan David Ramírez - Asociación Nacional de las Artes (ANA)
“Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados”, fue la línea con la que Johannes Brahms dio apertura a su “Réquiem alemán”. Con esas mismas palabras, Tomàs Grau dio inicio a su presentación en Colombia el pasado 4 y 5 de octubre para cerrar el Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá. Bajo la batuta del director español, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y el Coro Nacional de Colombia, junto con Valeriano Lanchas y Ana Durlovski, interpretaron los siete movimientos compuestos por Brahms.
Para lograr llevar al...
Por Andrea Jaramillo Caro
Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
