Directora chilena adapta “La perra” de Pilar Quintana para su próxima película

Pilar Quintana es una escritora colombiana nacida en Cali en 1972. Ha recibido varios premios literarios, incluyendo el Premio Alfaguara de Novela en 2021 por su obra "Los abismos". Foto: Carlos Zárrate

Aunque la novela se sitúa en la costa del Pacífico colombiano, la película se desarrollará en la región del Biobío en Chile. La historia original se sumerge en la vida de Damaris, una mujer que anhela ser madre junto a su esposo Rogelio. Sin embargo, cuando la oportunidad de tener un hijo parece desvanecerse, se le presenta la posibilidad de adoptar a una perra. “Es una novela llena de incógnitas sobre los deseos incumplidos, la culpa y los lugares por donde aún circula el amor”, se describe en la edición de Random House. Esta información fue registrada por el medio chileno Noti cine y replicada por la escritora colombiana en su cuenta de X.

Nuevas: "La directora de cine chilena Dominga Sotomayor está desarrollando su próxima película junto a la guionista uruguaya Inés Bortagaray, "La Perra", basada en la novela de 2017 de la escritora colombiana Pilar Quintana".https://t.co/pKNEA2FWKO — Pilar Quintana (@pili_quintana) March 27, 2024

Sotomayor se formó académicamente en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde se tituló en dirección audiovisual y obtuvo su licenciatura en comunicaciones. Posteriormente, amplió sus estudios en dirección cinematográfica, completando una maestría en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña. Fue tras finalizar estos estudios que fundó su propia productora, Cinestación, marcando así el inicio de su carrera en el mundo del cine.

Sus primeros trabajos en el ámbito audiovisual datan del año 2005, con la realización de dos videos experimentales y el documental Cessna. Al año siguiente, en 2006, dirigió siete cortometrajes, entre los que destacan Noviembre y Debajo.

El reconocimiento internacional llegó con su debut en largometrajes en 2012, con la película De jueves a domingo, la cual fue presentada en el Festival de Cine de Valdivia y el Festival de Cine de Róterdam. En este último, su cortometraje La isla obtuvo el primer premio en su categoría en 2014. Uno de sus mayores logros fue en 2018, cuando su película Tarde para morir joven le valió el premio a la mejor dirección en el Festival de Cine de Locarno, convirtiéndose en la primera mujer en recibir este galardón.

“Me siento con una libertad para apropiarme del material y que el resultado no sea algo tan personal. Por otro lado, me sirve para cuestionarme qué es lo personal. Me siento tan cercana a esto que estamos escribiendo, que es como si fuese algo mío”, agregó la directora de cine, según registros de Noti Cine.

Con La Perra, “Sotomayor ha sido seleccionada para participar en la primera residencia de cine organizada por ALGA en Valdivia, Chile. Esta iniciativa, liderada por el director Cristián Jiménez y la productora Úrsula Budnik, tiene como objetivo proporcionar asesoramiento a cineastas en etapas avanzadas de desarrollo o postproducción de sus proyectos cinematográficos, y fomentar la colaboración entre profesionales de diversas disciplinas”.