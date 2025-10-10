Logo El Espectador
“Discómanos”: una historia de música, memoria y resistencia

El cortometraje llega con fuerza a la escena audiovisual colombiana. En esta entrevista, Benjumea y Montealegre conversaron sobre los desafíos de construir un relato breve cargado de humanidad y ritmo.

Jhonwi Hurtado
10 de octubre de 2025 - 09:00 p. m.
Tras su estreno en Pereira, este trabajo se adentrará en la escena comercial.
Foto: Póster oficial

El cortometraje Discómanos llega con fuerza a la escena audiovisual colombiana, explorando las memorias, la música y las nostalgias que habitan entre los surcos del vinilo.

En un diálogo íntimo entre arte y emoción, la reconocida actriz Marcela Benjumea compartió detalles sobre su experiencia al interpretar un papel que combina sensibilidad y fuerza, mientras que su director, Luis Montealegre, reveló las motivaciones que dieron origen a esta historia, rodada con una estética que rinde homenaje al sonido analógico y a la pasión por el...

Por Jhonwi Hurtado

