“Discómanos”: una historia de música, memoria y resistencia

Tras su estreno en Pereira, este trabajo se adentrará en la escena comercial. Foto: Póster oficial

El cortometraje Discómanos llega con fuerza a la escena audiovisual colombiana, explorando las memorias, la música y las nostalgias que habitan entre los surcos del vinilo.

En un diálogo íntimo entre arte y emoción, la reconocida actriz Marcela Benjumea compartió detalles sobre su experiencia al interpretar un papel que combina sensibilidad y fuerza, mientras que su director, Luis Montealegre, reveló las motivaciones que dieron origen a esta historia, rodada con una estética que rinde homenaje al sonido analógico y a la pasión por el...