“Pirsas”, documental colombiano, competirá en el Festival de cine de San Sebastián

El estreno mundial del cortometraje se llevará a cabo del 22 al 30 de septiembre de 2023, en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Foto: Pirsas

Hace 17 años, mientras tomaban un baño en los termales de la zona conocida como La Gruta, una avalancha de piedras acabó con la vida de 11 niños integrantes del grupo Scout Nº 4 Pirsas, quienes se encontraban realizando un ascenso al Volcán Nevado del Ruiz en la mañana del 18 de marzo de 2006.

Un acontecimiento que dejó solamente tres sobrevivientes y que marcaría para siempre a las familias de este grupo, incluida la de Angélica María Torres Tamayo, directora del cortometraje y hermana de Jorge Iván (junior), una de las víctimas de la avalancha. Sus padres no pudieron procesar el duelo, su madre se fue de la casa y su padre intentó suicidarse. Angélica, de 9 años, sin acabar de entender lo que sucedía, quedó al cuidado de sus abuelas. Quince años después (abril 2021), Angelica decide invitar a sus papás a hacer el mismo recorrido que hizo su hermano antes de morir para hacerles preguntas que habían estado sin resolver a lo largo de este tiempo, afrontando las múltiples ausencias. Su madre aceptó hacer el recorrido. Pirsas es el registro de ese viaje y de esa conversación.

Le sugerimos leer: Teatro Libre: de los clásicos, para la escritura y por personajes

El estreno mundial del cortometraje se llevará a cabo del 22 al 30 de septiembre de 2023, en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, uno de los principales eventos cinematográficos a nivel mundial. Pirsas hará parte de la Competencia Oficial NEST, la única sección dedicada al cortometraje en San Sebastián, enfocada a recibir y visibilizar producciones de estudiantes de cine de todos los rincones del mundo, reuniendo a sus realizadores y universidades seleccionadas, para que participen en proyecciones, coloquios y clases magistrales a cargo de profesionales de la industria. La película ganadora, seleccionada por un jurado especializado, recibirá un premio en efectivo de 10.000 euros.

“Organizada por el Festival de San Sebastián y el Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera, la sección Nest da a conocer los trabajos del alumnado de escuelas de cine de todo el mundo, las y los cineastas del presente y del futuro. Además de un lugar para mostrar y prescribir cortometrajes, Nest constituye un lugar de encuentro entre estudiantes, cineastas, profesionales de la industria y público: un espacio que el Festival habilita para la conversación sobre cine y para propiciar el cruce entre la formación y el mundo profesional”, registró la página oficial del Festival.

Podría interesarle leer: Teatro Libre: de los clásicos, para la escritura y por personajes

Para Angélica María Torres Tamayo, directora del cortometraje, esta selección “es un aliciente muy grande, como un rayo de sol que le calienta a uno el pecho. Estábamos buscando abrir en un festival que fuera el ideal, nos soñábamos que este pudiera ser y sin duda esta selección me da el aliento de querer seguir soñando, escribiendo, creando y aprendiendo”. El documental revive el recorrido de Jorge Iván (junior) a través de Angélica y su madre Alma, quienes en el camino hacia el santuario scout La Gruta -lugar donde fallecieron los menores- reflexionan juntas acerca de la muerte y el duelo de cada miembro de la familia a lo largo de los años.

Jaime E. Manrique, productor de Pirsas, añadió: “Es muy complejo comprender la magnitud emocional de esta tragedia y, aunque muchos la recordamos en los principales diarios y noticieros del país, solo los padres, madres y hermanos de estos niños han sido quienes han tenido que lidiar con ese dolor inexplicable. En ese sentido, la valentía de Angélica al decidir contar su historia, confrontar a su madre en busca de esperanza y no permitir que el dolor la habite eternamente, me pareció razón suficiente para no permitir que este corto dejara de hacerse y poder comprobar que el cine es también una herramienta de sanación”.

Este cortometraje documental es resultado de la Maestría en Gestión y Producción Cultural y Audiovisual de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, como trabajo de grado de su directora. Antes de iniciar su rodaje entre abril y mayo de 2022, PIRSAS hizo parte en diciembre del 2021 de la Incubadora BFM del BOGOSHORTS Film Market, el espacio para impulsar la coproducción de cortometrajes iberoamericanos que hace parte del Bogotá Short Film Festival - Festival de Cortos de Bogotá - BOGOSHORTS.