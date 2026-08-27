El legado perdurable de Dolly Parton: la lectura infantil

olly Parton se presenta durante un concierto a beneficio de Dolly's Imagination Library y la Fundación Dr. Robert F. Thomas en el Thompson-Boling Arena de la Universidad de Tennessee, el 28 de mayo de 2014, en Knoxville, Tennessee. Foto: AFP - RICK DIAMOND

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Para la pequeña Zenaida no fue la legendaria carrera de Dolly Parton en la música country estadounidense lo que la convirtió en una estrella, sino su programa de donación de libros “Imagination Library”.

“Estos son los primeros libros con los que aprendí a leer”, le contó Zenaida, de 9 años, a la AFP mientras hojeaba el libro infantil de Parton “Coat of Many Colors” en un altar improvisado en el pueblo natal de la cantautora, Sevierville.

El exitoso proyecto de libros de Parton, llamado “Imagination Library”, nació de una angustia personal: su padre era analfabeto.

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Con ese programas, millones de niños como Zenaida en Estados Unidos y otros países han recibido un incentivo a la lectura. De forma gratuita, los libros les llegan por correo desde que nacen hasta que cumplen cinco años.

Para los dos pequeños hijos de Kendal Manning, el programa ha sido una bendición.

“Hemos estado recibiendo sus libros desde que nacieron. Los tenemos todos”, dijo a la AFP esta actriz de teatro de 41 años, junto a una montículo con flores y varios de sus libros en el que se le rinde homenaje.

Cuando nacieron sus hijos, “inmediatamente nos enviaron algo por correo para inscribirnos”, recordó Manning y añadió que “eso dice muchísimo sobre la persona que era ella, sobre el corazón que tenía”.

Parton, que murió el 25 de agosto a los 80 años, goza de fama mundial por su carrera musical. Pero los habitantes de su región la recuerdan aún más por su labor filantrópica y por preocuparse por las generaciones más jóvenes de las comunidades trabajadoras de su nativa Tennessee.

Su fundación sin ánimo de lucro está comprometida a mantener el popular programa.

Lo que comenzó en 1995 como un modesto obsequio de 6.000 libros de Parton a niños necesitados se ha convertido en una operación que involucra a cientos de grupos locales y múltiples editoriales.

“Ahora regalamos 3,4 millones de libros al mes a niños” de hasta cinco años, dijo a la AFP Eugene Naughton, tesorero de la Fundación Dollywood.

La fundación financia el programa, junto con otros varios donantes.

La dama de los libros

La alfabetización era una prioridad fundamental para Parton, quien ha contado que puso en marcha “Imagination Library” debido a la incapacidad de su propio padre para leer, algo que “probablemente le impidió ver realizados todos sus sueños”.

“Soy la dama de los libros para muchos niños, y eso me llena de orgullo”, dijo una vez en una entrevista con la filial de NBC en Boston.

Los libros han llegado a innumerables familias en el este de Tennessee, donde los hospitales suelen invitar a los nuevos padres a participar en el programa.

“Inscribí a mis cinco nietos el día que nacieron”, recuerda Susan Williams en Sevierville.

“Mis hijos también tuvieron los libros, y ahora sus hijos los tienen. Dos generaciones”, refirió mientras contenía las lágrimas.

“Imagination Library” afirma haber regalado 300 millones de libros desde su creación. El programa se ha extendido a Australia, Reino Unido, Canadá e Irlanda.

La madre de Zenaida, Katy Allis, había llevado a sus cuatro hijos al homenaje de Parton para honrar a la mujer que cambió sus vidas.

Su hijo Victor, de 11 años, se tumbó en la acera para leer una edición de “Llama Llama Red Pajama”, uno de los favoritos de la familia.

“Veo su programa como parte de nuestra cultura colectiva”, dijo Allis. “No sé si siquiera existen palabras para expresar lo importante que es”.

La maestra Tabitha Thomas, de 34 años, también estaba en el homenaje con sus tres hijos, que están creciendo con los libros, incluida su bebé de siete meses, que ya ha recibido algunos por correo.

Los niños pobres de la región “a menudo no tienen dinero para comprar esos libros, así que ayuda muchísimo a la comunidad”, comentó.