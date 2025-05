Confirmado: nueva obra de Banksy, el anónimo artista callejero, está en Marsella

Esta es la primera obra que Banksy publica en este 2025. Foto: AFP - VIKEN KANTARCI

Después de seis meses de silencio, Banksy volvió a las calles con una nueva pieza de arte urbano. Con una publicación en su cuenta de Instagram, el británico mostró esta obra que convierte la sombra de un bolardo en un faro que ilumina la noche. Sobre él, se puede leer la frase “I want to be what you saw in me” (“Quiero ser lo que viste en mí”).

Inmediatamente después de la publicación, sus seguidores le dieron la bienvenida de vuelta y, en varios foros de internet, se empezó a especular sobre su ubicación, que no había sido revelada en la publicación del artista. Algunos inmediatamente reconocieron el túnel de la calle Félix Fregier, en Marsella, una ciudad en el sureste de Francia, y recientemente un periodista de la AFP confirmó que allí se encontraba la obra.

¿Qué significa la nueva obra de Banksy?

Ahora, el debate tiene que ver con su significado. Banksy, cuya obra artística se extiende a otros campos como la pintura y la escultura, se volvió mundialmente famoso por su grafiti, específicamente por su uso del esténcil, su técnica predilecta. Y en estas obras normalmente el artista se ha enfocado en crear un mensaje de rebeldía o con algún tipo de trasfondo político.

Un ejemplo de esto es su última obra, publicada en diciembre de 2024, en la que se puede ver una representación de la Vírgen María con un agujero de bala en el pezón. Muchos especularon que se trataba de un mensaje “navideño” que hacía referencia a la guerra entre Israel y Palestina que hasta el día de hoy se libra en Gaza.

En general, Banksy se ha pronunciado en contra del consumismo, la policía, la corrupción política y el militarismo.

Es por eso que, si bien algunos lo han interpretado como un mensaje de amor, otros lo consideran uno de resistencia. “En nuestra sociedad, marcada por las imágenes, a menudo confundimos nuestra identidad con nuestra apariencia. Banksy transforma un simple bolardo en un faro para demostrar que incluso las cosas más ordinarias pueden brillar si las vemos de forma diferente”, comentó el usuario @roj.ozdm en Instagram.

Nadie, ni siquiera el propio artista, podría definir exactamente de qué se trata. Sin embargo, esta obra marca el regreso de uno de los artistas callejeros más reconocidos del momento, a pesar de su anonimato.