El amor y la ilusión del contacto (Verso a verso)

En estos dos poemas, Andrés Castañeda explora el amor desde dos límites: el del lenguaje y el del cuerpo. Por un lado, la imposibilidad de decirlo todo —medir la vida en sílabas, inventar un idioma para nombrar lo que se siente—; por el otro, la paradoja del tacto. Una entrega más de la serie Verso a verso.

Andrés Castañeda
27 de diciembre de 2025 - 04:54 p. m.
Diez sílabas

Te miro, te digo, te repito

“Estoy enamorado de ti”

como si midiera las palabras,

para saber cuánta vida

cabe en diez sílabas

Te miro, te susurro, te predico

“Estoy enamorado de ti”

como si lo dijera por primera vez

como si en la noche

descubriera las palabras,

como si estuviera

inventando un idioma

Tacto

Saber que cuando te toco

no te toco

que cuando me tocas

no me tocas

Que las masas reaccionan

y cuando toco una hoja

no la toco

y cuando toco la lluvia

no la toco

Que los cuerpos se repelen

desde el inicio de los tiempos

que una nube de electrones

separa nuestros núcleos

Saber que no hay tacto

del agua

ni la tierra

ni del viento

ni del vidrio

ni las lágrimas

Y saber que aún así

tú y yo

nos tocamos

Por Andrés Castañeda

