El amor y la ilusión del contacto (Verso a verso)

Diez sílabas
Te miro, te digo, te repito
“Estoy enamorado de ti”
como si midiera las palabras,
para saber cuánta vida
cabe en diez sílabas
Te miro, te susurro, te predico
“Estoy enamorado de ti”
como si lo dijera por primera vez
como si en la noche
descubriera las palabras,
como si estuviera
inventando un idioma
Tacto
Saber que cuando te toco
no te toco
que cuando me tocas
no me tocas
Que las masas reaccionan
y cuando toco una hoja
no la toco
y cuando toco la lluvia
no la toco
Que los cuerpos se repelen
desde el inicio de los tiempos
que una nube de electrones
separa nuestros núcleos
Saber que no hay tacto
del agua
ni la tierra
ni del viento
ni del vidrio
ni las lágrimas
Y saber que aún así
tú y yo
nos tocamos
