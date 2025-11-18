Logo El Espectador
Dostoievski y el pueblo ruso: mito y teoría (Obras inconclusas X)

Luego de la liberación de los siervos en 1861, los estudiantes rusos, los intelectuales y los radicales políticos, se lanzaron a buscar al pueblo para llevarles sus propias verdades. Fueron rechazados, y en algunos casos, perseguidos por los propios campesinos. Para Dostoievski, los “populistas” se habían imaginado al campesino.

Fernando Araújo Vélez
18 de noviembre de 2025 - 07:00 p. m.
Retrato de Fiódor Dostoyevski (que nació en Moscú el 11 de noviembre de 1821 y murió en San Petersburgo el 9 de febrero de 1881), obra de Vasili Perov.
Eran estudiantes y profesores, escritores, filósofos y pintores y músicos y políticos en ciernes y sociólogos e historiadores que cargaban con la culpa de sus privilegios. Iban hacia el pueblo ruso, hacia los campesinos y los siervos a los que sus antepasados habían ignorado, y en ocasiones, pisoteado, o de eso estaban convencidos. Se llamaron a sí mismos populistas, “narodniki” en ruso, “sirvientes del pueblo”. Renunciaron a sus vidas en Moscú, en San Petersburgo y demás, y hasta abjuraron de sus familias, herencias, trabajos, fiestas y...

