Dostoievski y el pueblo ruso: mito y teoría (Obras inconclusas X)

Retrato de Fiódor Dostoyevski (que nació en Moscú el 11 de noviembre de 1821 y murió en San Petersburgo el 9 de febrero de 1881), obra de Vasili Perov. Foto: Archivo

Eran estudiantes y profesores, escritores, filósofos y pintores y músicos y políticos en ciernes y sociólogos e historiadores que cargaban con la culpa de sus privilegios. Iban hacia el pueblo ruso, hacia los campesinos y los siervos a los que sus antepasados habían ignorado, y en ocasiones, pisoteado, o de eso estaban convencidos. Se llamaron a sí mismos populistas, “narodniki” en ruso, “sirvientes del pueblo”. Renunciaron a sus vidas en Moscú, en San Petersburgo y demás, y hasta abjuraron de sus familias, herencias, trabajos, fiestas y...