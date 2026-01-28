Ecos de Tinta: la puerta a la lectura que se abre en Soacha

Andrea Velandia junto a su madre Helly Flórez, quienes le han dado luz a Ecos de Tinta, librería ubicada en Cl 15 #1b-16 de Soacha. Foto: Edgar Velandia

En un callejón escondido del barrio Las Villas existe un lugar donde el eco de las voces se escapa de las páginas y la tinta deja su huella en el corazón de los lectores. Precisamente, en este rincón de Soacha empieza la historia de Ecos de Tinta, una librería que ha resistido al paso del tiempo gracias a su comunidad.

Andrea Velandia, bióloga especializada en pedagogía y escrituras creativas, encontró en esta última disciplina un camino para adentrarse en el mundo editorial. En un taller realizado en 2019 nació el Colectivo La Guapucha,...