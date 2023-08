Eduardo Sacheri, el próximo invitado al Club de Lectura de El Espectador

Eduardo Sacheri, escritor argentino. Foto: EFE/Juan Carlos Hidalgo

Tras el regreso del Club de Lectura de El Espectador y la editorial Penguin Random House el pasado julio con Carl Henrik Langebaek y su libro Conquistadores e indios, este mes de agosto traemos a Eduardo Sacheri, escritor argentino, como invitado.

Con su nuevo libro, Nosotros dos en la tormenta, Sacheri explora ahora a la Argentina de la década de 1970, la de los movimientos revolucionarios y la época previa a la dictadura militar. “Es una historia que marcó a varias generaciones. Son temas que siguen abiertos en las sociedades latinoamericanas, pero cuando forman parte del debate político la evocación se cuenta a la medida de quien habla, de lo que necesita y le conviene. Me pareció bueno tener visiones de conjunto de aquellos tiempos”.

Puede leer: “Sound of Freedom” ya está en Colombia: “Ahora que lo saben, ¿qué harán?”

“Si me hubiera referido a los grandes líderes de esas organizaciones o a los líderes de la política argentina, me hubiera visto obligado a respetar los detalles biográficos. En cambio, con estos personajes minúsculos, del último rango de esos mundos, pude crear en libertad para mi y para el lector”, dijo Sacheri en una entrevista para la agencia EFE, haciendo referencia a las historias de las familias y las amistades que atraviesan la novela y que precisamente buscan reflejar no la historia política, sino la historia privada e incluso el panorama social y cultural de la época.

“Los seres humanos albergamos contradicciones, imperfecciones y dudas. Mi interés era decir; son militantes revolucionarios, pero son hijos, son amigos, son vecinos, novios. Quería recuperarlos en esa complejidad”, aseguró el escritor argentino.

Le recomendamos: Una conversación sobre “Las cartas del Boom”

Varias de las novelas de Eduardo Sacheri tienen un componente político. Aunque no sean necesariamente sobre procesos o fenómenos sociales asociados a la dictadura, sus historias antes o después de ella demuestran la influencia y el legado que tuvieron las ideologías y los partidos que configuraron una época convulsa para Argentina durante la segunda mitad del siglo XX.

Si desea inscribirse para el Club de Lectura con Eduardo Sacheri, puede dar click aquí.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖