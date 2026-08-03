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Eduardo Sacheri y la guerra de las Malvinas: “Fuimos incapaces de humanizar la guerra”

Para el autor argentino, la ficción no reemplaza a la historia: la complementa. En esta conversación explica por qué eligió contar las Malvinas desde los personajes comunes y no desde los héroes en su libro “Qué quedará de nosotros”, además de pensar en las razones por las que esta guerra ha generado menos novelas que la dictadura argentina.

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Santiago Gómez Cubillos
Santiago Gómez Cubillos
03 de agosto de 2026 - 02:00 a. m.
En “Qué quedará de nosotros”, Eduardo Sacheri se centra en los soldados argentinos durante la guerra de Las Malvinas.
En “Qué quedará de nosotros”, Eduardo Sacheri se centra en los soldados argentinos durante la guerra de Las Malvinas.
Foto: EFE - FERNANDO VILLAR

En una entrevista, usted dijo que los grandes unificadores nacionales de Argentina eran las Malvinas y la Selección. En sus palabras, ¿qué significa todavía este hecho, incluso tantos años después?

Bueno, en general, para públicos no argentinos suele ser importante hacer esta aclaración: el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas es muy anterior a la guerra de 1982. Es decir, venía de décadas antes el reclamo a los británicos, y la sociedad argentina sentía como un derecho, una necesidad, una imperiosa reivindicación recuperar las islas. Y hoy, más de 40 años después de la guerra, eso sigue siendo igual. Es decir, el deseo de las Malvinas es algo que cruza a la sociedad argentina geográfica, social y políticamente. Por eso hablaba de...

Santiago Gómez Cubillos

Por Santiago Gómez Cubillos

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
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