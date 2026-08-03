Eduardo Sacheri y la guerra de las Malvinas: “Fuimos incapaces de humanizar la guerra”

En “Qué quedará de nosotros”, Eduardo Sacheri se centra en los soldados argentinos durante la guerra de Las Malvinas. Foto: EFE - FERNANDO VILLAR

En una entrevista, usted dijo que los grandes unificadores nacionales de Argentina eran las Malvinas y la Selección. En sus palabras, ¿qué significa todavía este hecho, incluso tantos años después?

Bueno, en general, para públicos no argentinos suele ser importante hacer esta aclaración: el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas es muy anterior a la guerra de 1982. Es decir, venía de décadas antes el reclamo a los británicos, y la sociedad argentina sentía como un derecho, una necesidad, una imperiosa reivindicación recuperar las islas. Y hoy, más de 40 años después de la guerra, eso sigue siendo igual. Es decir, el deseo de las Malvinas es algo que cruza a la sociedad argentina geográfica, social y políticamente. Por eso hablaba de...