Efrén Isaza: “En el cuerpo se manifiesta todo lo que ocurre en la vida”

"Como me di a conocer a través de las revistas de moda, mi trabajo ha sido categorizado como estilizado, espectacular y hasta decorativo. Es muy curioso el que no siempre se adentre en el mensaje que subyace en la imagen", dice Isaza en esta entrevista. Foto: Archivo particular

He de confesar que le huyo a las etiquetas. No me siento cómodo con los rótulos. Creo que el individuo puede ser lúcido en aristas tan opuestas que las etiquetas terminan limitando su potencial.