El abastecimiento del poeta

Foto: Carlos Rosas - Óscar Pérez

Estoy sentado leyendo a un poeta, qué privilegio. Es una suerte acompañarse de un poeta. Él y yo jamás nos hemos visto y ¡cuánto me conoce! Sabe de mis miedos y desarreglos y, desde hace un siglo, escribió para mí. Para escribir buenos versos primero hay que saquear toda una vida. Con razón Rilke dice que “los versos no son sentimientos sino experiencias”. Para dar con un buen verso, uno solo, primero es necesario haber visto muchas ciudades, hombres y sucesos, haber asistido a la natural incomprensión humana, haber recuperado y perdido la suerte, conocer los animales y las corrientes marinas, haber oído gritos de parturientas y tocado la piel de un cadáver tibio. Y es necesario que esos recuerdos circulen con la sangre. De ser así, entonces los primeros treinta o cuarenta años de un poeta equivalen a un largo recorrido con los ojos bien abiertos durante el cual se come una manzana y se espera una provechosa digestión. Durante esa edad se debería tocar el ukulele en algún vagón de tren o navegar con naufragio o escalar alguna cima en lugar de estar borroneando páginas. Reunir provisiones para recorrer la gran distancia.

Ya Auden había hablado de retomar el viejo sueño helénico de la escuela de poetas, aun sabiendo del poco valor que para las sociedades modernas tiene la poesía. “La biblioteca de la escuela de poetas —dice Auden— no contendrá libros de crítica literaria, y el único ejercicio de crítica que se exigirá del alumno será la composición de parodias”. El alumno, además de cumplir con la materia de “cría de un animal doméstico”, deberá elegir cursos entre una amplia gama de materias que incluyen geología, liturgia y cocina. Este sueño no incluía el otorgarle a nadie el título de licenciado o doctor en poesía, por fortuna.