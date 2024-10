El actor Daniel Day-Lewis volverá al cine con una película dirigida por uno de sus hijos

Después de ganar el Óscar a la mejor interpretación de un actor en un papel principal por su papel en “Lincoln”, el actor Daniel Day-Lewis posa detrás del escenario para la prensa.

Será el primer gran proyecto que el ganador del Óscar intérprete después de ‘Phantom Thread’, que hace cinco años dijo que iba a ser su último filme. La nueva cinta, según The Hollywood Reporter, explora los lazos familiares, especialmente los existentes entre padres e hijos.

El presidente de la productora Focus Features, Peter Kujawski, dijo en un comunicado difundido por esa revista que no podían estar "más contentos" de tener en sus manos la ópera prima de Ronan Day-Lewis, de 26 años y al que definen como "un artista visual brillante".

Daniel Day-Lewis, de 67 años, ganó un Óscar al mejor actor principal por 'Lincoln' (2013), 'There Will Be Blood' (2007) y 'My Left Foot'.

Aspiró a la máxima estatuilla además por 'Gangs of New York' (2002) y 'In the Name of the Father' (1993).

Cuando en 2017 anunció que se retiraba apuntó en un comunicado que estaba “inmensamente agradecido a todos sus colaboradores y el público a lo largo de los años”, según recordó este martes The Hollywood Reporter.