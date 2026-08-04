El actor de la película “Un poeta” llega con su banda de rock a Bogotá: fechas y precios

La película "Un poeta", de Simón Mesa Soto, fue galardonada en el Festival de Cannes. Foto: JUAN SARMIENTO / OCULTISMO

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¿Se acuerda del poeta colombiano cuya historia de frustración y melancolía conmovió a la crítica internacional hasta llegar a los reflectores del Festival de Cine de Cannes? Aquel personaje de la película Un poeta, encarnó con crudeza la convicción de que la esperanza se cultiva a través de las metáforas, y ahora trasciende la pantalla para cobrar vida sobre las tablas en Bogotá.

Ubeimar Ríos, el docente de filosofía, literatura y gestor cultural del Oriente Antioqueño que le dio alma al poeta, ha sostenido durante años su pasión por las letras entre salones de clase, bares y teatros.

Sin embargo, su viaje lírico no se detiene en el séptimo arte, esos mismos versos que ha rumiado en el papel cobran una dimensión sonora potente y visceral a través de Poiesis, la agrupación de poesía rock que fundó en Rionegro en 2013.

Este ensamble, integrado por Ríos junto a los músicos Sergio Arias, David Muñoz y Sergio Vahos, aterriza por primera vez en Bogotá para ofrecer un encuentro entre la lírica visceral y el rock subterráneo. En la propuesta de Poiesis, la poesía no opera como un simple adorno melódico, sino como una columna vertebral que atraviesa cada acorde y confronta al oyente.

El repertorio del ensamble equilibra composiciones de propia autoría con intervenciones de voces fundamentales de la literatura universal y latinoamericana, como Raúl Gómez Jattin, Alejandra Pizarnik, José Manuel Arango, León Gieco y Emily Dickinson. El resultado es un lenguaje sonoro propio que transita entre la contemplación intimista y la descarga eléctrica.

“La poesía y la música no compiten aquí; se encuentran en un mismo pulso. Es la encarnación eléctrica de la palabra hecha para confrontar los abismos de la existencia”, reflexiona Ubeimar Ríos, vocalista y letrista del grupo.

Poiesis no es un experimento improvisado. Con más de diez años de trayectoria en la escena independiente del país, la banda ha llevado su identidad artística a escenarios de gran calado como el Festival Rock Conciencia (2014, 2018), el Festival Internacional Rock al Río (2021), Guarne Rock (2021) y el Festival Internacional de Poesía (2025). Actualmente, la agrupación se encuentra dando los últimos retoques a la grabación de su primer álbum de estudio.

La cita para este viaje sonoro será el próximo viernes 7 de agosto de 2026 a las 8:00 p. m. en Casa Cultural Le Tiende Parkway (Carrera 24 # 37-44), un refugio ecléctico en el corazón de Bogotá donde la literatura, el teatro y la música se saborean entre tazas de café de autor y tragos.

Las entradas tienen un costo de 30.000 en preventa (incluye “quereme” para los que cargan una tristeza profunda) y de 40.000 el día del evento.

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