“El amor como hábito saludable”, una charla entre Camila Zuluaga y María Paz Mateus

Este 25 de marzo el amor se volverá el protagonista en el marco del encuentro “El amor como hábito saludable”. La charla, moderada por Andrés Osorio Guillott, periodista de El Espectador, tendrá como invitadas a Camila Zuluaga, autora de “Aprender a amarme” y a María Paz Mateus, escritora de “El poder de la adversidad”. La influenciadora colombiana y la terapeuta en biosanación emocional se unen para contar, desde su experiencia, la importancia de replantearse las creencias propias sobre la salud, las relaciones y uno mismo, con el fin de lograr un despertar que nos permita un verdadero proceso de transformación personal.

La creadora de contenido Camila Zuluaga tuvo un episodio depresivo que la llevó a descubrir que sufría de codependencia, una condición que la llevaba a, inevitablemente, tener relaciones poco sanas. En entrevista con la revista Cromos, la creadora de Metro y Medio aseguró que “la codependencia es una adicción, los codependientes somos adictos a las relaciones tóxicas, a cuidar de otros y a querer resolver la vida de los demás, pero nunca a enfocarnos en la nuestra. Cuando vives en función de otros y no de ti mismo, tu autoestima se va al piso, te sientes mal con todo y no eres feliz, esto me llevo a sufrir una gran depresión que cuento más a detalle en el libro”.

En “Aprender a amarme”, la autora cuenta su proceso de rehabilitación, y con consejos y actividades, comparte las herramientas que le ayudaron a salir adelante. “Estando internada en un centro psiquiátrico, me encontré con una seguidora que también estaba internada. Cuando me vio empezó a llorar, no podía creer que alguien “como yo” podía estar pasando lo mismo que ella. Ahí me di cuenta de que las personas creen que los influenciadores no somos personas con sentimientos, pues tendemos a enfocar solo lo bonito de la vida, en ese momento supe que debía ser más real para ayudar a muchas personas”.

María Paz Mateus también descubrió la relación tan profunda que guardan el amor y la salud. “El amor es la frecuencia más alta, entendiendo desde la ciencia y la física cuántica, que las emociones tienen diferentes frecuencias. Hay un gran rango de variedad que va del amor al miedo. La gratitud, por ejemplo, está en una alta frecuencia. Si entendemos ese espectro, comprendemos que estamos vibrando dependiendo de cómo estemos sintiendo y hay una codependencia directa con la salud de cada una de nuestras células”, asegura. “Para mí, como terapeuta en biosanación emocional, la manifestación o no de una enfermedad o de la salud está directamente relacionado con los conflictos emocionales que no hemos resuelto. Desde la medicina clásica se ven los síntomas y cómo apagarlos, pero no se va a qué lo originó desde aquello que pensamos y sentimos. Desde esa comprensión de que estamos creando nuestra salud desde aquello que pensamos y sentimos, cuando vibramos en amor, no hay mucho chance de enfermar. Es cuando vibramos en otras emociones, sobre todo en aquellas que no nos permitimos expresar, en donde se empiezan a afectar los órganos”.

En “El poder de la adversidad”, Mateus cuenta el proceso curativo de su hijo, diagnosticado con autismo atípico, considerado por muchos “milagroso” y los hábitos y las decisiones que generaron una transformación física y mental. En su libro, los lectores encuentran ejercicios y meditaciones para descubrir el nivel de consciencia en el que se encuentran. “El reto a la hora de hablar del tema del amor como hábito saludable es ir a un lenguaje que no estamos tan acostumbrados. Estamos acostumbrados a que nos hablen los médicos y la ciencia desde nuestro hemisferio izquierdo, el racional, y es difícil abrirnos a otros conocimientos. Toca desaprender conceptos rígidos y abrirnos a otros que igualmente son científicos, pero que no son tan populares”. Anota: “La oportunidad es poder cambiar el switch desde el cual pensamos en automático. Podemos tomar la decisión y crear una vida en armonía, salud y bienestar”

