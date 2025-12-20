Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“El amor en los tiempos del cólera”: 40 años del libro favorito de Gabriel García Márquez

El mismo García Márquez dijo que “El amor en los tiempos del cólera” era su libro favorito. Partimos de una frase de esta novela para abordar la importancia de esta historia en su obra literaria.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
20 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
El amor en los tiempos del cólera fue publicado en diciembre de 1985 y está inspirada en la historia de los papás de García Márquez.
El amor en los tiempos del cólera fue publicado en diciembre de 1985 y está inspirada en la historia de los papás de García Márquez.
Foto: Bukz, librería colombiana

Entre la promesa y la realización de un amor contrariado de cincuenta y un años, nueve meses y cuatro días, Florentino Ariza había compartido sábanas con seiscientas veintidós mujeres. Ninguna de ellas provocó la renuncia del amor eterno a Fermina Daza, que estuvo casada por más de medio siglo con el médico Juvenal Urbino.

La historia de Ariza y Daza está inspirada en el amor de Luisa Santiaga Márquez Iguarán y Gabriel Eligio García Martínez, los papás de Gabriel García Márquez, el autor de “El amor en los tiempos del cólera”, obra que el...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

“El amor en los tiempos del cólera”

Gabriel García Márquez

Gabriel Garcia Márquez libros

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.