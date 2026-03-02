“El amor en los tiempos del cólera” de Gabriel García Márquez | Fragmentos de lectura

La novela de Gabriel García Márquez fue publicada por primera vez el 5 de diciembre de 1985. Foto: Bukz, librería colombiana

La novela de Gabriel García Márquez fue publicada en 1985 y para ella se inspiró en el desarrollo de la relación de sus padres. Durante días los entrevistó, por separado, para construir el relato y encontrar más detalles para la escritura del libro. Esta fue la séptima novela del escritor y, en una ocasión, afirmó que, de las que había escrito, esta era su favorita.

García Márquez exploró diferentes tipos de amor en este texto: el amor romántico, el que se tiene por los hijos, aquel construido en las costumbres cotidianas, la amistad, entre otros. Además, abordó la manera en la que esos amores se enfrentan al paso del tiempo, la vejez y la muerte.

Tomó conciencia de que la muerte no era sólo una probabilidad permanente, como lo había sentido siempre, sino una realidad inmediata.

Sabía que la mayoría de las enfermedades mortales tenían un olor propio, pero ninguno era tan específico como el de la vejez.

Le bastó con un interrogatorio insidioso… para comprobar una vez más que los síntomas del amor son los mismos del cólera.

En las ciudades no nos matan con tiros, sino con decretos.

La lectura se le convirtió en un vicio insaciable.

Le enseñó lo único que tenía que aprender para el amor: que a la vida no la enseña nadie.

Sabía, más por escarmiento que por experiencia, que una felicidad tan fácil no podía durar mucho tiempo.

El problema de la vida pública es aprender a dominar el terror; el problema de la vida conyugal es aprender a dominar el tedio.

Era él, tal como ella lo veía: la sombra de alguien a quien nunca conoció.

Nada se parece tanto a una persona como la forma de su muerte.

La muerte no tiene sentido del ridículo.

Las mujeres piensan más en el sentido oculto de las preguntas que en las preguntas mismas.

Todo tenía que ser diferente para suscitar nuevas curiosidades, nuevas intrigas, nuevas esperanzas, en una mujer que ya había vivido a plenitud una vida completa.

Pensar en el amor como un estado de gracia que no era un medio para nada, sino un origen y un fin en sí mismo.

La memoria del pasado no redimía el futuro.

Tanto más denso cuanto más cerca de la muerte.

Es la vida, más que la muerte, la que no tiene límites.

