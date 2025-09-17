El amor y el placer en la Medellín de finales del siglo XIX y mediados del XX

El periodista Felipe Osorio (izq.) conversó con Jorge Mario Betancur, periodista e historiador, y María Mercedes Gómez, profesora e investigadora sobre este tema durante la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Foto: Cortesía

Al comenzar, el periodista y moderador de la charla, Felipe Osorio, nos pidió imaginarnos por un momento que estábamos en el Bosque de la Independencia, no en el Jardín Botánico. Que, en vez del Edificio del Puente de la Madre Laura, nos recibía el viejo Teatro Junín. Que escucháramos el trajinar de las máquinas de vapor, las nacientes industrias, el murmullo de una ciudad vestida de ruanas, sacos y sombreros. Esa fue la Medellín de la que hablaron dos voces invitadas a la franja Bajo el mismo cielo, sobre el mismo valle, un...