“El añoro del pasado” y “El arrullo amoroso” (Cuentos de sábado en la tarde)

El añoro del pasado

He de adorarle en intimo y travieso ensueño, cuando enemiga soledad me apriete el alma y me haga sentir la nostalgia de unos labios lejanos, y llenos de suavidades que sabían dar placer, reposo y olvido.

El Arrullo amoroso

Al caer la media noche prometo retenerte, aunque sea en mi traslúcido recuerdo… Justo ahora que tu voz no es más la oportuna caricia de mis oídos, ni tus brazos el caluroso y reconfortable soporte a mis miedos, esperaré que por lo menos tu imagen sea mi consuelo.

