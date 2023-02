“El aporte de la caligrafía es ser parte de la memoria y ayudar a construirla”

Natalia Calao durante el montaje de la exposición “Magdalena. Río sentido”, en el espacio expositivo de La Morada Rosada en Honda, Tolima. / Luis Fernando Calle

¿Cómo se inició en la caligrafía?

No hubo un momento en el que decidiera que esto era lo que quería hacer. En un primer momento, lo único que sabía era que me parecían muy lindas las formas de las letras. Mi mamá cuenta que al principio no escribía, sino que calcaba las letras o las dibujaba, y se dieron cuenta de que no era que no supiera leer ni escribir, sino que estaba copiando el dibujo de las letras. En mi casa siempre hubo libros, porque mi mamá fue profesora de idiomas y buena lectora, y mi profesora del bachillerato también me inculcó ese amor por las letras. Cuando crecí me parecían lindos el tema de escribir y los materiales que se usan, por eso las papelerías son unos de mis lugares favoritos. Decidí ser artista y después me di cuenta de que quería ser calígrafa, así entendí que me gustan las letras en su forma y fondo.

¿Cuál es el valor de la caligrafía en la sociedad?

Además de hacer caligrafía, hago cerámica, que es otro oficio, y una de las cosas que he encontrado es que los oficios les apuntan directamente a la nostalgia y a la memoria. Cada vez que digo que hago caligrafía y cerámica, inmediatamente algo se detona en el otro que está conversando conmigo y aparecen sus recuerdos y anécdotas. Más allá de pensar en el tema económico, tiene que ver con el espíritu mismo de la memoria individual, y así uno se va dando cuenta de que los oficios son parte de la memoria colectiva. El aporte de la caligrafía es ser parte de esa memoria y ayudar a construirla. Asimismo, la escritura a mano hace que uno se disponga de otra manera en la que toca buscar los materiales, y así pausar la velocidad de este mundo moderno.

Cuenta que también hace cerámica, ¿qué le interesó de este oficio?

Viviendo en Antioquia, en Carmen de Viboral, descubrí este oficio y decidí tomar un programa de la Universidad de Antioquia que se llama tecnología en artesanía, con énfasis de acuerdo con la seccional donde se tomaba, y aquí fue sobre cerámica, donde decidieron profesionalizar un oficio que era un poco más empírico. Esa fue la primera formación que recibí en cerámica. Como ya tenía toda la experiencia de haber desarrollado de manera empírica la caligrafía, lo que hice fue poner a conversar esos dos oficios. Ahora lo que hago es caligrafía sobre cerámica, que también tiene otras implicaciones, la herramienta y el soporte hacen que la práctica del oficio vaya cambiando, ya sea como uno va usando esas herramientas y esos materiales. Descubrí que hay oficios que conversan muy bien, la cerámica y la caligrafía es uno, la ilustración y la cerámica, o la caligrafía y la encuadernación.

¿Estos medios qué le permiten expresar que otros no?

Considero que no son el fin último, creo que la caligrafía es el medio que nos permite llevar el mensaje de otra manera. Lo que hago es un poco como empujar los límites de lo obvio, ir más allá de la letra y el mensaje que lleva la palabra, sino preguntarme lo que está detrás de las letras y lo estrictamente figurativo de ellas. En este sentido, la cerámica también permite eso, qué es lo que hay más allá del barro mismo, lo que podemos hacer con ese barro, al trabajarlo con los elementos que lo intervienen como el fuego y el agua. Pienso que cualquier medio podría permitir expresar eso y buscar las respuestas a las preguntas que plantea el arte y las prácticas artísticas, que es lo que como artistas hacemos. También me interesa fijar la mirada en los dos oficios, el de la cerámica y el de la caligrafía, y abarcar la investigación teórica junto con la praxis.

¿Qué respuestas ha encontrado a las preguntas que se plantea?

Hay una pregunta que a mí me importa mucho, y es la materialidad de las letras, ¿cómo hacer que las letras se vuelvan tridimensionales? Es algo que me acompaña todo el tiempo y la esencia es que sería interesante que yo hablara y cuando yo hablo van saliendo las palabras, que el otro que me está escuchando viera las palabras, no escucharlas. Más allá de esta cuestión, también me esfuerzo por dar respuesta a la pregunta sobre el estilo propio. A lo largo de mi carrera descubrí que la caligrafía es un ejercicio de copia, que no está mal, y aquí hay otro aporte de la caligrafía y es pensar que no hay nada bajo el supuesto, que lo que nosotros hacemos de aprender a hablar y a escribir es porque alguien nos lo transmite, entonces siempre estamos copiando y está bien. La pregunta para mí en la caligrafía es ¿en qué punto yo dejo de copiar y empiezo a crear mi propio camino en la escritura caligráfica? Esa es la gran pregunta que me salta cuando veo el trabajo de otros y quiero ser capaz de llegar al punto en que la gente reconozca un estilo propio en un oficio que se ha hecho durante años.

¿Tiene o tuvo algún referente en esta línea de trabajo?

Hay muchos, sobre todo muchas, porque como mujer negra ejercer este oficio es una conquista de género porque, en algún punto, fue un oficio que se le negaba a las mujeres. Al final del siglo XIX, con la industrialización, empezó a popularizarse también la escritura a mano y ahí es cuando empiezan a poder acceder a esto las mujeres, entonces trato de tener siempre eso en la memoria y que mis referentes sean mujeres. Algunas son: Martina Flor, Silvia Cordero, entre otras. Voy a sus clases de manera virtual porque este oficio también exige la práctica permanente y el aprendizaje permanente. Me costó un montón decir: “yo soy calígrafa”, no sabía cuál era el momento en el que había que decir eso porque nadie te da ese título en ninguna universidad, al menos en Colombia. Lograrlo tuvo que ver con esos referentes que siempre he perseguido y que hacen un trabajo muy disciplinado, a partir de esto en un punto que ya me estaba acercando a lo que consideraba como una meta para decir “soy calígrafa”.

¿Cuál ha sido su proyecto favorito de los que ha trabajado con caligrafía?

Soy la calígrafa del Museo del Río Magdalena. Hace unos cuatro o cinco años me encontré con dos curadores, Germán Ferro y Margarita Reyes. Él es el director del museo y ella trabaja en el área de museografía del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Cuando conocieron mi oficio, quisieron hacer una apuesta por cambiar la manera de hacer museografía y pasaron de los impresos, que es lo que normalmente hacen en los museos, a pensar que yo podía viajar para el montaje de las obras y proponer unas letras in situ y hacerlas en el momento. Lo que yo hago, que Germán lo bautizó como una acción caligráfica, es a la vez una acción performativa.

Mientras están haciendo el montaje de las obras, yo voy hasta el museo, el curador o el artista me cuenta de que se trata el montaje y yo propongo una letra que acompañe ese montaje. Esa letra tiene que tener coherencia con el diseño museográfico, con el diseño tipográfico, pero además con el fondo y con el tema de la exposición. Viajo por varios museos del país, como Panóptico de Ibagué, el Parque Arqueológico de Tierra Adentro, el Parque Arqueológico de San Agustín, el Fuerte de San Fernando en Cartagena, hay muchos museos por donde pasaron mis letras. De todo ese recorrido hay unos trabajos muy hermosos que me han conmovido un montón, uno de esos fue uno que hice para el Museo de Arte Moderno de Medellín, que fue a acompañar la obra de la artista María Teresa Hincapié.

El oficio de la caligrafía también es muy silencioso y muy humilde, son como dos caminos, uno en el que desarrollo mi propia obra y el otro en el que acompaño la obra de otros artistas. Ahí simplemente las letras van silenciosas, humildes, acompañando el trabajo de otro. María Teresa Hincapié es una artista de la que había escuchado mucho y la admiro, cuando me dijeron que iban a hacer una retrospectiva y me invitaron a participar con mis letras fue un gran honor y un gran premio.

Hay un trabajo inmenso que llevo haciendo hace como tres años, que tiene que ver con la construcción del Museo Panóptico de Ibagué, que es un museo regional, pero también va configurándose como un museo nacional que es una antigua cárcel. Para respetar la memoria de lo que antes se había hecho ahí, que era esa cárcel en la que los presidiarios escriben y ponen cosas en las paredes, el curador que es también Germán Ferro decidió que rescatáramos esa memoria del edificio y que toda la museografía se hiciera a mano. Por eso llevo tres años escribiendo en las paredes del Panóptico, que es un museo gigante, marcando cada una de las celdas, nombrando cada una de las celdas. Ahí hay, por lo menos, una docena de tipos de letras, lo cual me parece muy bello.

Dentro de ese museo hay una celda que fue de Quintín Lame, el líder social indígena, y el maestro Antonio Caro tenía una firma de él y estaba programado para ser invitado a hacer esa firma ahí en una de esas celdas del Panóptico, pero días antes de que se pudiera consolidar esa invitación el maestro Antonio Caro falleció. En medio de todo eso, el curador me pidió que replicara la firma de Manuel Quintín Lame, que era su vez una réplica que el maestro Antonio Caro había hecho ella y fue un trabajo muy bello y cargado de sentimiento.