El árbol dormido (Los Diarios de Santaora)

En esta entrega se explora los paisajes íntimos y los movimientos internos. Un viaje de memorias y emociones conectadas por viejas raíces y ramas bailarinas.

Julia Díaz-Santa*
12 de marzo de 2026 - 01:00 a. m.
Collage con fotografía icónica de Martha Graham, tomada por Barbara Morgan en 1940.
Foto: Barbara Morgan

No sé cuántas veces, pero sí durante cuántos años, estuve mirando un ficus enorme que estaba frente a la piscina en la casa de mi abuelo. Tal vez fueron tres décadas notando sus melenas grises, sus ramas fuertes de hojas verdes y esas raíces gruesas que salían de la tierra. Podía verlo a la distancia, mientras una buena parte de mi cuerpo se sumergía en el agua y mis manos sostenían la barbilla sobre la superficie de granito, en el borde. Casi inmutable, ese árbol desapareció de mi vista hace ya más de diez años.

Tómame una foto, así como que...

Por Julia Díaz-Santa*

