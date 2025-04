El art déco, cien años de la opulencia y geometría de los años 20

El art déco ganó popularidad durante la década de 1920 en la arquitectura y diseño de interiores. Foto: William Niampira

Pensar en la década de 1920 puede ser sinónimo de flappers, jazz, la prohibición o de obras literarias como el Gran Gatsby. Sin embargo, en medio de los llamados “roaring 20’s”, un estilo de diseño, arquitectónico y artístico dominó la estética de la época. El art déco se impuso en edificios, pinturas, muebles e incluso ropa. Entre 1920 y 1930, principalmente, la geometría y el lujo fueron algunos de los pilares del sucesor del art nouveau.

A pesar de que comenzó a gestarse como estilo a finales del siglo XIX, fue durante la década de 1920 que su popularidad se disparó. Con la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industrias Modernas, celebrada en París entre abril y octubre de 1925, las características que definieron al art déco se pusieron aún más de moda. Aunque es difícil asignar un año específico al origen de este estilo, pues se desarrolló durante las primeras décadas del siglo XX, 1925 es el momento que ha sido identificado como el punto de inflexión y, por ende, el “inicio” de este estilo a nivel mundial.

La exposición ocupó 57 acres del centro parisino, extendiéndose desde la explanada de Les Invalides, hasta las puertas del Petit y Grand Palais, y atrayendo a 16 millones de personas con pabellones de diferentes países, principalmente con bienes dirigidos a las élites adineradas.

Para entender de donde viene este estilo, hay que mirar a las circunstancias sociales e históricas que permeaban el nacimiento del mismo. Durante el siglo XIX el mundo del arte se había centrado en lo académico y neoclásico, sin embargo, con el advenimiento de un nuevo siglo y la Revolución Industrial en marcha, diferentes movimientos artísticos modernos como el fauvismo, futurismo, cubismo, Bauhaus, la secesión de Viena, entre otros, comenzaron a surgir e influenciar a diseñadores y artistas.

“Era hora de algo nuevo, algo que gritara “siglo XX” desde tejados modernistas y de buen gusto”, escribió Jen Glennon para The Art Story. Así, los diseñadores que habían entrenado en la Escuela de Bellas Artes en París y que habían ayudado a popularizar el estilo art nouveau, dieron un giro de 180 grados hacia la opulencia y lo geométrico. Aunque el art déco comenzó su conquista del mundo occidental a principios del siglo XX, durante la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industrias Modernas, el público estuvo más expuesto a la propuesta de diseño que traía.

De acuerdo con Caroline Roux, este estilo era “definido por una geometría audaz, colores intensos y una ornamentación suntuosa. Combinando influencias del cubismo, el futurismo, la Bauhaus y el arte egipcio, azteca y africano del antiguo Egipto, irradia lujo a través de una simetría elegante, materiales exóticos y la opulencia propia de la era del jazz. El art déco era moderno, pero no necesariamente sobrio”.

Con eso en mente nació la Sociedad de Artistas Decorativos, en 1901, con la que estos diseñadores ganaron los mismos derechos de autor que pintores y escultores. Francia vio cómo los diseñadores que previamente habían impulsado un estilo artístico basado en las curvas, patrones florales y que parecía salido de un cuento de hadas, se decantaron por las líneas rectas, los triángulos, y el lujo, algo que agradó al estado francés. “Uno de los principales objetivos del nuevo grupo era desafiar la estructura jerárquica de las artes visuales que relegaba a los artistas decorativos a un estatus inferior al de los medios más clásicos de la pintura y la escultura”, escribió Glennon.

A pesar de que este grupo quiso presentar al mundo sus nuevas creaciones en 1914 con una exposición, sus esfuerzos fueron pausados por el inicio de la Primera Guerra Mundial y los cambios que con ella llegaron. Sin embargo, cuando el fin de la guerra llegó en 1918, la muestra continuó siendo postergada hasta 1925. El diseñador Francis Jourdain, quien hizo parte de este estilo artístico, dijo sobre el art déco: “En consecuencia, decidimos devolver al arte decorativo, tratado desconsideradamente como una Cenicienta o un pariente pobre al que se le permite comer con los sirvientes, el lugar importante, casi preponderante, que ocupó en el pasado, de todos los tiempos y en todos los países del mundo.”

Mientras que el art nouveau decaía en popularidad por las formas, materiales costosos y diseños delicados que no se adaptaban al ambiente que se vivía en la posguerra, el art déco se estableció como su opuesto y un estilo contestatario a los postulados de su antecesor. En el art déco, la modernidad y el modernismo eran las preocupaciones primarias, incluyendo la ornamentación como principio. Sin embargo, “el art déco, a pesar de su innata glorificación y preocupación por la modernidad, no era modernista en el sentido estricto del término. No se basaba en principios de ingeniería racionalista ni en la eficiencia científica, sino que utilizaba motivos y símbolos de la modernidad como una declaración decorativa. Esto lo diferenciaba no solo de escuelas extranjeras como el constructivismo y la Bauhaus, sino incluso del estilo internacional impulsado por el francés Le Corbusier”, escribió Luke Fiederer para Arch Daily.

Para 1927, este estilo artístico ya había llegado a Estados Unidos y se vio reflejado en la arquitectura vertical y las formas utilizadas en la construcción del edificio Chrysler, obra del arquitecto William Van Allen en Nueva York, que fue inaugurado en 1930. En la arquitectura, el diseño de interiores, la pintura, la escultura y las artes gráficas se puede notar las influencias de otros movimientos artísticos y de culturas como la egipcia, maya y subsahariana en el estilo art déco.

Aunque el estilo ya se había establecido y era reconocible, se conoció como “l’estile moderne” durante décadas. Fue hasta 1966 que recibió el nombre con el que se le conoce hoy. Durante ese año, el Museo de Artes Decorativas de París realizó la primera exhibición sobre este tema y la tituló: Les Années 25: Art déco, Bauhaus, Stijl, Esprit nouveau. Desde entonces, el nombre que hacía alusión a la exposición que popularizó este estilo, echó raíces y se continuó esparciendo en artículos de prensa sobre la muestra en París y, luego, en 1968, cuando el historiador Bevis Hillier publicó su libro “Art deco of the 20s and 30s”.

Los nombres del art déco

Dado que este estilo permeó diferentes campos artísticos, han sido muchos los nombres asociados a este estilo. Desde el diseño y su fascinación con el futurismo italiano y el amor por las máquinas, según escribió Glennon, al igual que el orientalismo que desde el siglo XIX influenció a varios artistas, nombres como el de Georges Lepape, ilustrador famoso por sus portadas de Vogue en los años 20; Jean Carlu, famoso por sus afiches publicitarios; y Jean Dupas, quien, aunque también fue reconocido por sus murales, también tuvo una carrera exitosa en el diseño de afiches para marcas como Saks Fifth Avenue.

Por otro lado, aunque el art déco no tuvo un fuerte impacto en la pintura y escultura, sí hubo personajes que enmarcaron su carrera en este estilo. Una de ellas fue la polaca Tamara de Lempicka, quin comenzó estudiando bajo la tutela del artista cubista André Lhote, pero pronto desarrolló su propio estilo marcado por líneas gruesas y formas geométricas. De Lempicka también fue reconocida por sus pinturas de desnudos en el estilo que la caracterizaba.

Jose Maria de Sert fue otro muralista reconocido dentro del art déco, fue quien al final pintó las imágenes decorativas del Rockefeller Center, en principio iba a ser Diego Rivera quien realizara la comisión, pero fue reemplazado por ofender a los Rockefeller con una figura de Lenin como parte del proyecto.

Un escultor que ganó popularidad por sus figuras fue René Lalique. Se convirtió en el estándar y era reconocido por su “arte en vidrio, frascos de perfume, jarrones, joyas, lámparas de araña y relojes, que produjo primero en estilo art nouveau y luego en art déco. El uso del vidrio, un material frágil y quebradizo, realza el estatus del objeto como una adquisición excepcional y de lujo”, según Glennon.

Estos son solo algunos de los exponentes del estilo que definió una era en la que la máquina era vista como un objeto de reverencia y existía un afán por la modernidad. Para Glennon: “El estilo art déco fue, entre otras cosas, una celebración de la era de las máquinas, que se expresó en las nuevas y elegantes formas de transporte, como trenes, automóviles, motocicletas y barcos. Los defensores del movimiento rindieron homenaje a la liberación social y física que trajeron las innovaciones tecnológicas de la década de 1920″.