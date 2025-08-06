El arte colombiano: testigo, daga y reflejo de la historia

Alejandro Obregón, "Violencia", 1962
Foto: Alejandro Obregón
En “Mirarse al espejo. Colombia, un retrato a través de la historia del arte”, Adriana Jaramillo Aguilera plantea que, en lugar de simplemente ilustrar la historia, el arte permite cuestionarla y ofrecer respuestas a una sociedad que ha mostrado reticencia a enfrentar su pasado. Esa resistencia se manifiesta en la tendencia de ignorar o minimizar las heridas dejadas por el conflicto: una especie de amnesia colectiva. Mirar atrás a través de las representaciones artísticas no solo es un ejercicio de recuerdo, sino una forma de confrontar esas...
Por Paula Andrea Baracaldo Barón
Comunicadora social y periodista de último semestre de la Universidad Externado de Colombia.@conbdebaracaldopbaracaldo@elespectador.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación