El Magazín Cultural
El arte colombiano: testigo, daga y reflejo de la historia

El arte colombiano ha sido testigo y narrador de su historia. Desde la independencia hasta la violencia del siglo XX, los artistas han pintado no solo los momentos heroicos, sino también las contradicciones de la guerra.

Paula Andrea Baracaldo Barón
07 de agosto de 2025 - 12:29 a. m.
Alejandro Obregón, "Violencia", 1962
Foto: Alejandro Obregón

En “Mirarse al espejo. Colombia, un retrato a través de la historia del arte”, Adriana Jaramillo Aguilera plantea que, en lugar de simplemente ilustrar la historia, el arte permite cuestionarla y ofrecer respuestas a una sociedad que ha mostrado reticencia a enfrentar su pasado. Esa resistencia se manifiesta en la tendencia de ignorar o minimizar las heridas dejadas por el conflicto: una especie de amnesia colectiva. Mirar atrás a través de las representaciones artísticas no solo es un ejercicio de recuerdo, sino una forma de confrontar esas...

Paula Andrea Baracaldo Barón

Por Paula Andrea Baracaldo Barón

Comunicadora social y periodista de último semestre de la Universidad Externado de Colombia.@conbdebaracaldopbaracaldo@elespectador.com
