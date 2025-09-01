Veladuras de la memoria (Meninas frente al espejo)

Sus obras reescriben escenas de guerra para recuperar la humanidad en medio del conflicto. Foto: Sebastián Jaramillo

Sair García nació en Barrancabermeja, una ciudad petrolera en el Magdalena Medio colombiano, en donde la riqueza de los recursos naturales contrasta con la dureza de la violencia que aún persiste. Creció en una familia numerosa de ocho hermanos, en un territorio sin escuelas de arte, ni instituciones culturales que ofrecieran caminos claros para un joven con vocación artística. A los trece años estudiaba y trabajaba para apoyar a su madre y a sus hermanos. En 1988, uno de ellos fue desaparecido por los paramilitares, un hecho que marcaría...