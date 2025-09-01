No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Veladuras de la memoria (Meninas frente al espejo)

Sair García es el artista invitado en el XIV Festival de Música Sacra de Bogotá. Una selección de su obra podrá apreciarse a partir del 11 de septiembre en el Centro de la Felicidad Chapinero, en Bogotá.

María Elvira Ardila
01 de septiembre de 2025 - 07:08 p. m.
Sus obras reescriben escenas de guerra para recuperar la humanidad en medio del conflicto.
Sus obras reescriben escenas de guerra para recuperar la humanidad en medio del conflicto.
Foto: Sebastián Jaramillo

Sair García nació en Barrancabermeja, una ciudad petrolera en el Magdalena Medio colombiano, en donde la riqueza de los recursos naturales contrasta con la dureza de la violencia que aún persiste. Creció en una familia numerosa de ocho hermanos, en un territorio sin escuelas de arte, ni instituciones culturales que ofrecieran caminos claros para un joven con vocación artística. A los trece años estudiaba y trabajaba para apoyar a su madre y a sus hermanos. En 1988, uno de ellos fue desaparecido por los paramilitares, un hecho que marcaría...

Por María Elvira Ardila

Conoce más

Temas recomendados:

El Magazín Cultural

Cultura

Veladuras de la memoria

Meninas frente al espejo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar