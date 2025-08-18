El arte como peón y fachada: expresionismo abstracto en la Guerra Fría

ChatGPT Plus La CIA convirtió al expresionismo abstracto en un arma cultural durante la Guerra Fría, usando el arte moderno como propaganda encubierta. Foto: El Espectador

Mientras que el color y la espontaneidad iban conformando en Nueva York el expresionismo abstracto tras la Segunda Guerra Mundial, algunos de sus exponentes como Jackson Pollock, Willem de Kooning y Mark Rothko comenzaron a ganar notoriedad en medio de fuertes críticas. Los años 50 fueron un momento de bonanza para estos y otros treinta artistas, cuyas obras recorrieron el mundo. Sin embargo, esta nueva fama del arte moderno estadounidense no se debió a un cambio de opinión repentino o genuino de las audiencias, sino a una operación...