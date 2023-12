“El arte es la forma en la que me relaciono con la vida misma”: Katy Hernández

Katy Hernández, historiadora de arte, fundó en 2021 la galería Espacio Continuo. / Cortesía Foto: Cortesía

La galería Espacio Continuo nació en 2021, ¿cuál es la historia detrás de esta?

Soy historiadora de arte y hace unos años, como en 2008, tuve un proyecto previo a Espacio Continuo, que también fue una galería, se llamó La Central, y esa galería duró hasta 2014. Después me tomé un receso familiar y una vez pude volver a retomar la vida laboral empecé de nuevo este proyecto, que es Espacio Continuo. No comencé de la nada, porque ya tenía la experiencia de trabajar con artistas y con curadores, entonces hay un parecido.

¿Qué es lo que le llama la atención del sector de las galerías dentro del mercado del arte?

Creo que uno abre una galería claramente pensando en el mercado, pero en Colombia hay tal cantidad de buenos artistas, que pienso que por ahí va un poco el interés de los galeristas, de darles visibilidad a las propuestas de los nombres con los que uno tiene afinidad.

¿Cómo cree que ha cambiado el panorama respecto a la visibilidad de los artistas colombianos entre 2008 y hoy?

Ha cambiado muchísimo. Para empezar, los artistas con los que estaba, con los que comencé, que en ese momento eran emergentes, ya son artistas conocidos en el medio, ya tienen una trayectoria media, por así decirlo, en el medio. Tenemos muchos más espacios de arte, porque cuando empecé éramos relativamente pocas las galerías que estábamos trabajando con arte contemporáneo, había varios espacios trabajando con arte moderno, pero ahora hay muchísimas galerías trabajando con arte contemporáneo, en esa medida hay como mucha visibilidad. Muchas oportunidades para los artistas jóvenes para mostrar su obra.

¿Cuál cree que es el papel que cumple el arte contemporáneo en nuestra sociedad actual?

El arte en general siempre ha sido como un reflejo, una muestra de lo que pasa en nuestra cotidianidad. Desde los aspectos políticos, desde un aspecto social, poéticos también, entonces finalmente sí es un reflejo de la contemporaneidad. Es lo que hace el arte, el arte habla de lo que está pasando en la sociedad.

¿Cómo describiría su trabajo como directora de galería?

Es un trabajo que disfruto muchísimo, y lo que más disfruto de trabajar en la galería es el acompañamiento que hago con los artistas, es lo que más me nutre, entender su forma de pensar, su forma de dialogar con la vida, su interés por hablar, porque finalmente creo que lo que pasa con los artistas es que son personas que tienen algo que decir y lo materializan. Todos tenemos algo que decir, pero los artistas tienen esa valentía de poderlo poner en la obra, y eso es lo que más me gusta de la dirección de galería, aparte de ayudarles a tener una visibilidad institucionalmente y en el mercado.

¿Cómo es un día en su vida como directora de galería?

Pasan muchas cosas. Desde aplicaciones a ferias, responder correos, trabajar en las campañas de mercadeo, de visibilidad para la galería, hablar con los artistas y estar en constante comunicación con ellos, para saber qué está pasando extramuros de la galería. Muchas veces los invitan a exposiciones en instituciones, entonces estar enterados nosotros de esto para impulsarlo también desde la galería, trabajar en inventario...

¿Qué opina sobre las protestas que se han dado en el interior de museos y que han involucrado obras de arte?

La verdad, me parece un sin sentido. Entiendo que quieran expresar y llamar la atención sobre un tema muy puntual y necesario, pero creo que entrar a dañar obras importantes de la historia del arte, creo que van en contravía del cuidado. Porque el discurso realmente es cuidar el medio ambiente e irse con una agresión contra el arte, siento que va en contravía de lo que ellos quieren poner en la mesa.

Para usted, ¿qué es el arte?

Para mí es todo, realmente. Para mí el arte es lo que vivo día a día. Es lo que me motiva a organizar proyectos con artistas, con curadores. Es el medio por el cual me informo de muchos eventos actuales. Es el medio que también utilizo para comunicar cómo me relaciono con la vida misma.

¿Cómo ve el panorama del mercado del arte en Colombia?

El mercado del arte en Colombia está dividido como en todas partes, el mercado primario y el mercado secundario. El mercado secundario es un mercado seguro, son nombres que... que busca por lo general los coleccionistas o el cliente ocasional, el comprador ocasional y están establecidos unos precios, y creo que en momentos de crisis económicas la gente siempre tiende a ir por una compra segura, donde su dinero no se vaya a ver devaluado, sino que siga creciendo la inversión. Con el arte contemporáneo es diferente. Creo que al igual que muchas propuestas del mercado del arte contemporáneo, esto es un mercado emergente. Si bien hay una propuesta robusta desde las galerías, el coleccionismo con los artistas emergentes, con los artistas de mediana trayectoria, todavía está en desarrollo.