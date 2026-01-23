23 de enero de 2026 - 06:00 p. m.
El arte judicial: un oficio para retratar la historia en tiempo real
Los dibujos de juicios y procedimientos judiciales, como el de Nicolás Maduro, han hecho parte de la forma en la que nos informamos sobre estos sucesos. Le contamos algunos detalles sobre la historia y desafíos de esta labor.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación