El arte que entró al dominio público: detrás de las obras de Mondrian, Orozco, Dalí y Buñuel

El mural “Prometeo”, del mexicano José Clemente Orozco, todavía se encuentra en el comedor del Pomona College.
Foto: Wikimedia commons
El 1° de enero varios personajes, caricaturas, libros, películas, grabaciones musicales y obras de arte entraron en el dominio público. “Mientras agonizo”, de William Faulkner, fue uno de los trabajos que formó parte de esta lista. Sin embargo, más allá de la literatura, obras de Luis Buñuel y Salvador Dalí, Paul Klee, Marc Chagall, Piet Mondrian y José Clemente Orozco, pueden ser alteradas y usadas libremente a partir de este año.
“En teoría, de acuerdo con la ley de derechos de autor de Estados Unidos, que establece que los derechos de...
Por Andrea Jaramillo Caro
