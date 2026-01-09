Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El arte que entró al dominio público: detrás de las obras de Mondrian, Orozco, Dalí y Buñuel

Como cada año, una serie de obras literarias, musicales y artísticas quedaron libres de derecho. Exploramos algunas de las piezas de artes visuales que pueden ser usadas libremente y sus historias.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
09 de enero de 2026 - 12:00 p. m.
El mural “Prometeo”, del mexicano José Clemente Orozco, todavía se encuentra en el comedor del Pomona College.
El mural “Prometeo”, del mexicano José Clemente Orozco, todavía se encuentra en el comedor del Pomona College.
Foto: Wikimedia commons

El 1° de enero varios personajes, caricaturas, libros, películas, grabaciones musicales y obras de arte entraron en el dominio público. “Mientras agonizo”, de William Faulkner, fue uno de los trabajos que formó parte de esta lista. Sin embargo, más allá de la literatura, obras de Luis Buñuel y Salvador Dalí, Paul Klee, Marc Chagall, Piet Mondrian y José Clemente Orozco, pueden ser alteradas y usadas libremente a partir de este año.

“En teoría, de acuerdo con la ley de derechos de autor de Estados Unidos, que establece que los derechos de...

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Arte

Artes visuales

Arte en el dominio público

Dominio público

Salvador Dalí

Luis Buñuel

Surrealismo

Piet Mondrian

Arte abstracto

Películas surrealistas

José Clemente Orozco

Muralismo mexicano

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.