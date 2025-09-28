Logo El Espectador
El arte textil se tomó ARTBO 2025 con “La trama del porvenir”

La curadora Carla Acevedo-Yates, quien estuvo al frente de la sección Proyectos y hace parte del equipo curatorial de Documenta16, habló para El Espectador sobre su propuesta para ARTBO 2025, titulada: “La trama del porvenir: prácticas contemporáneas desde el textil” y el momento que está viviendo este tipo de arte actualmente.

Andrea Jaramillo Caro
28 de septiembre de 2025 - 07:21 p. m.
Obra "Mutante, fuerzas tensoras".
Foto: ARTBO

¿Cómo comenzó la investigación para Proyectos y por qué hacer una sección de una feria de arte sobre arte textil?

Diría que el proceso comenzó hace muchos años: me ha interesado y he visto que muchos artistas contemporáneos están recuperando técnicas ancestrales, pero también artistas que realmente no están formados en textil, incorporando técnicas que vienen de ese ámbito.

Creo que la feria me dio esa oportunidad para explorar eso que he visto en los artistas contemporáneos. Todos mis procesos curatoriales son bastante largos y...

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
