El artista Álvaro Barrios firmará sus grabados este sábado en la Galería El Museo

Artista plástico e investigador barranquillero. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El barranquillero Álvaro Barrios donó un grabado popular de “La Libertad guiando al pueblo”, basada en la obra del mismo nombre pintada por el francés Eugène Delacroix. La obra del colombiano hizo parte de la edición impresa de este periódico del domingo 19 de noviembre.

La técnica de impresión es la misma que tiene El Espectador en este momento, offset, con tintas y papel ecológicos, y le permitirá a los lectores tener una copia de la obra del colombiano. Álvaro Barrios es conocido por sus “composiciones surrealistas, conceptuales y pop en sus cuadros (...); ha sido un dibujante notable y ha involucrado elementos del cómic en su obra”, según indica la galería Duque Arango.

El grabado que salió en la edición impresa podrá ser firmado por el artista el 25 de noviembre. Barrios estará en la Galería El Museo de Bogotá, ubicada en Calle 80 #11–42.

¿Quién es Álvaro Barrios?

El trabajo artístico de Álvaro Barrios está creado a partir de la problemática sobre lo que es arte, y de la línea divisoria que hay entre el llamado arte popular y el arte culto, una inquietud que aún no tiene respuesta, porque en pleno siglo XXI hay quienes sostienen que ciertas obras no son dignas de ser catalogadas como arte ni de estar en un museo, aquel lugar de culto que en sus paredes alberga, irónicamente, algunos cuadros que no fueron realizados para producir una experiencia estética en quien lo ve, sino que fueron pintados por encargo.

Álvaro Barrios se interesó por el dibujo desde muy pequeño cuando, aún sin saber leer y escribir, dibujó el logo del periódico La Prensa, de Barranquilla, que más tarde lo sumergió en el mundo de las historietas gráficas. Gracias a esas publicaciones masivas y a sus padres, que se las compraban cada domingo para que las coleccionara, aprendió a inspirarse en el cómic para producir los textos, las líneas marcadas y los colores vivos.

En su juventud, estudió arquitectura y luego viajó a Europa, donde tuvo un acercamiento a la historia del arte, la cultura y los pintores más reconocidos de todos los tiempos, hasta ese entonces. Fue allí donde vio la obra de Marcel Duchamp, el artista francés considerado el padre del arte conceptual porque desafió, en 1917, a sus colegas cuando postuló (con un seudónimo) a una exposición en Nueva York (de la que era jurado). La fuente, una obra que no era otra cosa que un orinal, y no diseñado por él. La discusión sobre qué se considera arte, sobre si un artista puede ser considerado como tal por el hecho de representar un concepto por medio de un objeto (y no una pintura o escultura) y sobre qué es la belleza ha estado desde entonces presente en el circuito artístico.