El taller de Miler Lagos: habitar el espacio hasta el último rincón

Foto: Eder Rodríguez
Para Miler Lagos, artista bogotano, su obra es el resultado de las ideas, observaciones y pensamientos de quienes lo rodean en su taller. Desde el barrio San Felipe, en Bogotá, Lagos produce sus piezas de diferentes tamaños, desde el “Tic Tac” que se exhibió en la galería Espacio Continuo en 2023, hasta las “Lagos” de resina.
Si las paredes de ese espacio hablaran, darían cuenta de la camaradería y la amistad que se vive al interior. O eso cree Lagos: “Más que trabajar, nos reunimos a comer, a hablar y a hacer chistes. Hay trabajo, pero se...
Por Andrea Jaramillo Caro
Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
