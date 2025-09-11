El taller de Miler Lagos: habitar el espacio hasta el último rincón

Foto: Eder Rodríguez

Para Miler Lagos, artista bogotano, su obra es el resultado de las ideas, observaciones y pensamientos de quienes lo rodean en su taller. Desde el barrio San Felipe, en Bogotá, Lagos produce sus piezas de diferentes tamaños, desde el “Tic Tac” que se exhibió en la galería Espacio Continuo en 2023, hasta las “Lagos” de resina.

Si las paredes de ese espacio hablaran, darían cuenta de la camaradería y la amistad que se vive al interior. O eso cree Lagos: “Más que trabajar, nos reunimos a comer, a hablar y a hacer chistes. Hay trabajo, pero se...