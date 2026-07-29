El atacante de Salman Rushdie es declarado culpable de terrorismo federal

El joven Hadi Matar fue hallado culpable en febrero del intento de asesinato contra el escritor Salman Rushdie en un evento literario en 2022. Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El atacante de Salman Rushdie, Hadi Matar, quien en 2022 lo apuñaló mientras que el escritor se encontraba en un evento en Nueva York, fue declarado culpable de todos los cargos por los que se le acusó, incluido “terrorismo federal”.

El hombre de 28 años, quien apuñaló 15 veces a Rushdie, ya estaba cumpliendo una condena de 25 años de prisión en una cárcel estatal de Nueva York, tras haber sido hallado culpable de intento de homicidio. Tras el ataque, Rushdie perdió la visión en su ojo derecho. Con el nuevo veredicto, Matar podría enfrentar una condena de cadena perpetua.

El atacante de Rushdie no testificó en el juicio, mientras que el escritor dio sus declaraciones hace cuatro días. “Durante dos décadas o más, llevé una vida pública sin el menor problema”, declaró Rushdie en el juicio celebrado en Buffalo, Nueva York. “No puedo decir cuáles eran sus ambiciones o su objetivo, pero las heridas estaban esparcidas por todo mi cuerpo.”

Según la acusación federal, la motivación de Matar para llevar a cabo el intento de asesinato nació en 2006, tras escuchar un discurso de Hassan Nasrallah, líder de Hezbolá en ese momento.

“En su discurso, Nasrallah respaldó una fatwa, o sentencia de muerte, emitida contra Rushdie hace décadas por líderes religiosos iraníes hace más de 35 años como consecuencia de su novela ‘Los versos satánicos’, que le valió a Rushdie el premio Booker en 1981”, reportó The Guardian.

En 2022, el atacante admitió que solo había leído unas pocas páginas del libro de Rushdie, que las autoridades religiosas categorizaron como “blasfemo”. El texto fue recibido positivamente en el Reino Unido al momento de su publicación. Sin embargo, “provocó protestas en todo el mundo musulmán por lo que algunos creyentes consideraron insinuaciones blasfemas sobre el profeta Mahoma, especialmente en una secuencia onírica. En los años siguientes, al menos 45 personas murieron en disturbios relacionados con el libro, un traductor japonés fue apuñalado mortalmente, un traductor italiano fue atacado y sobrevivió, y el editor noruego del libro sobrevivió a un tiroteo”, reportó ABC News.

Aunque la fatwa fue emitida hace décadas, sigue sin ser retirada. De acuerdo con el medio estadounidense, una fundación iraní ofreció más de USD 3 millones por asesinar a Rushdie.

Según las pruebas presentadas en el juicio, Matar había hablado sobre la fatwa con distintos contactos entre 2021 y 2022, a través de aplicaciones de mensajería. “Los mensajes revelaban la furia de Matar, quien sentía que Rushdie había atacado al islam y que, al sobrevivir, había envalentonado a otros a insultar la fe”, escribieron en ABC.

Una declaración hecha por el Fiscal adjunto de los Estados Unidos, Timothy Lynch, durante el juicio: Matar quería que se supiera que cometió el intento de asesinato por Hezbolá. Hadi Matar nació en Estados Unidos y tiene ciudadanía libanesa. Una investigación de su habitación reveló que en su computador había imágenes de apoyo al grupo terrorista.

“Los mensajes revelaron que Matar inicialmente habló de querer “desenmascarar” a Rushdie y luego quitarle la vida. En una nota privada, escribió: “Tenemos que matarlo cuanto antes”, según Lynch. El fiscal afirmó que Matar presentó el asesinato planeado como parte de lo que él consideraba una yihad, o guerra santa", reportó ABC News.

En 2024, el escritor publicó un libro en el que recordó lo sucedido en el ataque y en 2025 regresó a la ficción con su libro “La penúltima hora”.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖