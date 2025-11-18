El “Ave María” que inauguró la cuarta gira “Colombia es Música Sacra”

Laura Gómez ganó el XVIII Concurso de Jóvenes Solistas de la Filarmónica de Cali y también recibió dos veces el primer puesto del Premio de Canto “Bogotá Lírica” de la Filarmónica de Bogotá. Foto: Cortesía FIMSAC

Otelo, preso por la certeza de que su esposa, Desdémona, le ha sido infiel, decide matarla. En la obra de Shakespeare, que luego habría de inspirar la ópera compuesta por el italiano Giuseppe Verdi, ella implora por piedad y defiende su inocencia, y es ahí, ante la certeza de la muerte, que evoca una plegaria que habría de traspasar todas las fronteras físicas, ideológicas y espirituales. Un “Ave María” que se convertiría en una de las piezas más representativas de este autor y que, el 15 de noviembre, casi 140 años después de que el mundo la...