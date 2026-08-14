El azul que surgió en un laboratorio a partir de una fruta colombiana (Historias a color)

El azul de jagua fue aprobado para consumo humano por la FDA en 2023.
Foto: Jonathan Bejarano
El azul ha hechizado a múltiples generaciones y pueblos. En todos sus tonos, este color se ha usado para representar diferentes conceptos. Por ejemplo, según relató Kassia St. Clair en su libro “Las vidas secretas de los colores” el color del cielo y el mar fue asignado al duelo y lo bárbaro por los romanos; durante la edad media fue asociado con la divinidad. Por esto es por lo que el azul ultramarino, uno de los pigmentos más costosos de la historia, se usaba casi que exclusivamente para pintar el manto de la virgen María. Actualmente, el...
Por Andrea Jaramillo Caro
Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
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