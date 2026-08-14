Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El azul que surgió en un laboratorio a partir de una fruta colombiana (Historias a color)

En Medellín se desarrolló un nuevo tono de azul a partir de la fruta de jagua. El profesor emérito Luis Fernando Echeverri contó cómo se creó el tinte natural.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
14 de agosto de 2026 - 12:12 p. m.
El azul de jagua fue aprobado para consumo humano por la FDA en 2023.
El azul de jagua fue aprobado para consumo humano por la FDA en 2023.
Foto: Jonathan Bejarano

El azul ha hechizado a múltiples generaciones y pueblos. En todos sus tonos, este color se ha usado para representar diferentes conceptos. Por ejemplo, según relató Kassia St. Clair en su libro “Las vidas secretas de los colores” el color del cielo y el mar fue asignado al duelo y lo bárbaro por los romanos; durante la edad media fue asociado con la divinidad. Por esto es por lo que el azul ultramarino, uno de los pigmentos más costosos de la historia, se usaba casi que exclusivamente para pintar el manto de la virgen María. Actualmente, el...

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Historias a color

Azul de jagua

Azul

Historia del azul

Historia de los colores

Jagua

Fruta de jagua

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.