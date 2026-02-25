El barco de esclavos y el infierno de la trata de seres humanos (El teatro de la historia)

Plano del barco de esclavos Brookes, 1788.
Foto: Wikimedia
Lejos de ser un cuento de hadas, muchas veces nuestro pasado parece una historia de terror. La realidad de la crueldad y la violencia de los seres humanos con sus congéneres parece superar la imaginación más retorcida. En esta oportunidad nos ocupamos de uno de los mayores dramas de la historia humana: el secuestro, venta y abuso de millones de seres humanos.
Mucho se ha escrito sobre la esclavitud, pero no sobra recordar los aterradores números.
A lo largo de casi 400 años, desde el siglo XV hasta finales del siglo XIX, 12,4 millones de...
Por Mauricio Nieto Olarte
Mauricio Nieto Olarte es filósofo de la Universidad de los Andes y doctor en Historia de las Ciencias de la Universidad de Londres.
