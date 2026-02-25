Publicidad

El Magazín Cultural
El barco de esclavos y el infierno de la trata de seres humanos (El teatro de la historia)

El barco de esclavos fue una perversa máquina de producción de capital, una prisión móvil en la cual se transformaron seres humanos en mercancía y en una lucrativa fuerza de trabajo.

Mauricio Nieto Olarte
25 de febrero de 2026 - 07:19 p. m.
Plano del barco de esclavos Brookes, 1788.
Plano del barco de esclavos Brookes, 1788.
Foto: Wikimedia

Lejos de ser un cuento de hadas, muchas veces nuestro pasado parece una historia de terror. La realidad de la crueldad y la violencia de los seres humanos con sus congéneres parece superar la imaginación más retorcida. En esta oportunidad nos ocupamos de uno de los mayores dramas de la historia humana: el secuestro, venta y abuso de millones de seres humanos.

Mucho se ha escrito sobre la esclavitud, pero no sobra recordar los aterradores números.

A lo largo de casi 400 años, desde el siglo XV hasta finales del siglo XIX, 12,4 millones de...

Mauricio Nieto Olarte

Por Mauricio Nieto Olarte

Mauricio Nieto Olarte es filósofo de la Universidad de los Andes y doctor en Historia de las Ciencias de la Universidad de Londres.
Elsa(63035)Hace 3 minutos
Muy interesante e importante articulo. Gracias
