El barco de esclavos y el infierno de la trata de seres humanos (El teatro de la historia)

Plano del barco de esclavos Brookes, 1788. Foto: Wikimedia

Lejos de ser un cuento de hadas, muchas veces nuestro pasado parece una historia de terror. La realidad de la crueldad y la violencia de los seres humanos con sus congéneres parece superar la imaginación más retorcida. En esta oportunidad nos ocupamos de uno de los mayores dramas de la historia humana: el secuestro, venta y abuso de millones de seres humanos.

Mucho se ha escrito sobre la esclavitud, pero no sobra recordar los aterradores números.

A lo largo de casi 400 años, desde el siglo XV hasta finales del siglo XIX, 12,4 millones de...