Las denuncias de inseguridad y abandono institucional que azotan al barrio San Felipe

Hablamos con algunos voceros de la zona sobre lo que está ocurriendo en este epicentro cultural.

Micaela Abigail Chiliquinga Sánchez
08 de marzo de 2026 - 12:00 a. m.
El sector artístico está ubicado entre las calles 80 y 72, desde la avenida Caracas a la carrera 24, y zonas aledañas.
Foto: Juliana-Talero

En medio del ajetreo y el ruido de la capital, existe un barrio donde el arte atraviesa la vida cotidiana de las personas que lo habitan. San Felipe comenzó como una zona residencial en la que, luego, algunos de sus habitantes instalaron talleres de distintos oficios. Sin embargo, hace aproximadamente 16 años esta zona empezó a transformarse en un punto de encuentro para artistas, gestores culturales y emprendedores, quienes encontraron allí un espacio para desarrollar y compartir sus proyectos.

Esta transformación del territorio hizo que San...

Andres Nunez Florez(70297)Hace 7 minutos
De ahí la importancia de las que iniciativas sean sostenibles en el tiempo y que trasciendan las alcaldías, más allá de las diferencias de tendencias.
