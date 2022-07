El camino hacia la sanación de Will Hunting

Escena de la película “En busca del destino”, que muestra a Will Hunting, personificado por Matt Damon, resolviendo un teorema en uno de los pasillos de un edificio del Instituto de Tecnología de Massachusetts.

Un teorema que nadie ha podido resolver permanece en el pasillo de un edificio del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). Un joven que se encarga de la limpieza lo observa. Ese mismo que termina solucionándolo sin ningún problema. Ahora un profesor busca entre sus estudiantes quien ha sido el responsable de aquello. No halla respuestas entre ellos, entonces escribe otro problema matemático en una pizarra, ese que un día encuentra resolviendo al joven de la limpieza. El encuentro termina en insultos antes de que pueda darse cuenta de que aquel chico es quien ha estado solucionando los teoremas. Entonces, emprende su búsqueda, porque él no quiere dejar pasar una mente tan brillante como aquella. Pero lo que no sabe el profesor es que sus propias metas, el éxito y la inteligencia, no tienen que ser necesariamente compartidas por otros.

Will Hunting, ese es el nombre del genio que busca. Aquel que estuvo en tres hogares de adopción. El joven ha estado también varias veces en la cárcel, incluso su trabajo en el MIT fue adquirido a través de la oficina de libertad, aunque un día lo echan de aquel trabajo. Entonces, Will termina en prisión, luego de agredir a un hombre y un policía. Estando entre rejas llama a una chica que conoció en un bar, Skylar, y le pregunta si de casualidad estudia Derecho. La solución para la libertad condicional no la encuentra con ella, sino a través del profesor, quien se ofrece a ayudarlo, pero a cambio de dos requerimientos: debe reunirse con él cada semana para comprobar problemas matemáticos y debe asistir a terapia. Sin saberlo emprenderá un camino hacia la verdadera libertad, que va más allá de desprenderse de cadenas físicas.