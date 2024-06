Marwán: “La música no es un cuadro que miras desde fuera, es un espejo”

El nuevo disco del poeta y cantautor español incluye duetos con personajes como Mikel Izal, Jorge Drexler, Coti, Miguel Poveda, entre otros. Foto: Marwán

Para Marwán la música es urgente. Es un remedio contra la injusticia, los desencuentros y el desasosiego. En ella puede resguardarse y exhibirse. Tejerse desde dentro, anudarse los vacíos, componerse un refugio sin salida. “La música es el vehículo que he elegido —o me ha elegido— para transitar en esta vida. Las canciones me han ayudado a encontrarme, a rescatar momentos que he vivido y a darles la grandeza que no sabía que tenían. A veces el sentimiento es un derrumbe, pero de él puede nacer un monumento”, aseguró.