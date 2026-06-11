El Carnaval de Barranquilla se presentó por primera vez en el Julio Mario Santo Domingo

Michelle Char Fernández, actual reina del Carnaval de Barranquilla, en una de las escenas de la noche. La idea es que, a futuro, la muestra del Carnaval se pueda presentar una vez al año en Bogotá. Foto: Edinson Ascencio Rueda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una muestra artística del de la riqueza cultural del Carnaval de Barranquilla se presentó por primera en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá. “Carnaval de Barranquilla al Mayor” citó a más de 120 hacedores de la fiesta con el público de la capital del país. Una celebración del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Más de mil personas presenciaron la función que presentó un recorrido por las raíces, los saberes, la ancestralidad y las expresiones artísticas que han dado vida al Carnaval a lo largo de generaciones.

A través de música, danza, ritmos de raíces afrodescendientes y manifestaciones patrimoniales, los asistentes vivieron una experiencia que exaltó la riqueza cultural del Caribe y mostró cómo el Carnaval trasciende las fronteras de Barranquilla para convertirse en un símbolo de identidad nacional y de diálogo entre culturas.

La llegada del Carnaval a uno de los escenarios más importantes de las artes escénicas del país como lo es el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo ratificó el papel del patrimonio como motor de desarrollo y generador de oportunidades.

De acuerdo con el Carnaval de Barranquilla, el evento sirvió de enlace con las embajadas de países como China, Países Bajos, Alemania, Hungría, Suiza y Canadá, además del agregado oficial Cultural de la Embajada de los Estados Unidos, entre otras representaciones diplomáticas, organismos internacionales y multilaterales, entre ellos, AFD (Agencia Francesa para el Desarrollo), BID, Unicef y Bloomberg Philantrophy.

“De igual manera, consolidó relaciones estratégicas con más de 60 grandes empresas del país, medios de comunicación nacionales y la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, articulaciones que contribuyeron al posicionamiento de Barranquilla como referente del turismo cultural, la industria creativa y la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de Colombia”, dice el comunicado divulgado por el Carnaval.

“Para el Carnaval de Barranquilla participar en este espacio en Bogotá marcó un hecho histórico. Fue la oportunidad de poner a dialogar la cultura, el arte y nuestra ancestralidad, y de mostrar que detrás de una fiesta alegre del gran Caribe colombiano existe una historia profunda, unos elementos identitarios y una visión de multiculturalidad que nos representa ante el mundo. Estos escenarios fortalecen nuestra apuesta por seguir consolidando al Carnaval como la columna vertebral del turismo cultural que estamos construyendo para Barranquilla”, expresó Juan Ospino Acuña, director de Carnaval de Barranquilla.

La próxima edición del Carnaval de Barranquilla se realizará del 6 al 9 de febrero de 2027.