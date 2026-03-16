El caso de Jujutsu Kaisen y el cansancio moral de un abogado

El anime de Crunchyroll se emitió por primera vez en 2020. Foto: Jujutsu Kaisen - Jujutsu Kaisen

En Jujutsu Kaisen –un mundo de hechiceros, maldiciones y energía maldita–, se le llama Expansión de Dominio a la creación de un espacio físico que manifiesta el mundo interior del hechicero. La Expansión de Dominio de Hiromi Higuruma, un entonces abogado defensor, fue un tribunal sobrenatural y caricaturizado.

Su técnica consiste en invocar una sala de juicio donde cada enfrentamiento se convierte en un proceso penal acelerado: hay acusación, evidencia y veredicto, y todo ocurre en minutos. El tribunal está diseñado para demostrar la...