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El caso de Jujutsu Kaisen y el cansancio moral de un abogado

El anime Jujutsu Kaisen propuso un caso de agotamiento moral frente al sistema judicial. Este texto explora esa historia y sus implicaciones en los personajes.

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Juliana Vargas Leal
Juliana Vargas Leal
16 de marzo de 2026 - 09:18 p. m.
El anime de Crunchyroll se emitió por primera vez en 2020.
El anime de Crunchyroll se emitió por primera vez en 2020.
Foto: Jujutsu Kaisen - Jujutsu Kaisen

En Jujutsu Kaisen –un mundo de hechiceros, maldiciones y energía maldita–, se le llama Expansión de Dominio a la creación de un espacio físico que manifiesta el mundo interior del hechicero. La Expansión de Dominio de Hiromi Higuruma, un entonces abogado defensor, fue un tribunal sobrenatural y caricaturizado.

Su técnica consiste en invocar una sala de juicio donde cada enfrentamiento se convierte en un proceso penal acelerado: hay acusación, evidencia y veredicto, y todo ocurre en minutos. El tribunal está diseñado para demostrar la...

Juliana Vargas Leal

Por Juliana Vargas Leal

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Michael Myers(apgw0)Hace 35 minutos
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