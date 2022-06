El Ciclo Rosa de Bogotá, una apuesta por la diversidad LGTB desde el cine

El Ciclo Rosa, edición 2021. Foto: @pabloandrademejia - Idartes

“Es la consolidación después de 21 años de un ciclo que a través de las narrativas audiovisuales pone desde hace mucho tiempo la conversación sobre la diversidad, las diversas formas de amar, por supuesto, también las diversas estéticas que trae el ser distinto”, expresó la directora del Instituto Distrital de las Artes de Bogotá (Idartes), Catalina Valencia.

La edición 21 del Ciclo Rosa cuenta con una muestra internacional -de la que hace parte el foco en el trabajo de Videla-, y una curaduría invitada titulada “Trabajadorxs Maricas del Mundo, ¡Únanse!”, realizada por Iván Reina en alianza con The Outmuseum de Outfest (Estados Unidos).

Igualmente hay una retrospectiva del escritor y director italiano Pier Paolo Pasolini por el centenario de su natalicio, que fue curada por Alessandra Merlo en alianza con el Instituto Italiano de Cultura en Colombia. “Realmente es muy importante la visualización de los miembros de la comunidad LGBTIQ+ porque justamente lo que hace este la narrativas audiovisuales, las artes es no a través de discursos, sino a través de propuestas estéticas, de creaciones, poner temas importantes en la agenda pública”, añadió Valencia.

El foco en Videla

Justamente para esta edición se decidió hacer un foco en el trabajo del director chileno, quien, dijo Valencia, tuvo “una premiere el año pasado de la película ‘Travesía Travesti’, que es una de las pocas películas hecha sobre la comunidad trans en América Latina” y eso lo quisieron “poner en diálogo con lo que pasaba con la Red Comunitaria Trans, debido a su retrospectiva”. Al respecto, Videla dijo que la invitación a participar en el Ciclo Rosa es “un gran reconocimiento” y permitirá “generar diálogo también con la comunidad colombiana”.

“Pero más allá, desde un lugar personal, me parece que es importante en el sentido de que devela la necesidad que tiene la sociedad hoy en día de acercarse a las historias, podríamos decir, de la disidencia sexual, a experiencias de vida y a una memoria que finalmente no ha estado en los libros de historia, no ha estado en los medios”, añadió el chileno.

Además de “Travesía travesti”, en el Ciclo Rosa están siendo presentadas otras de las películas que ha hecho Videla como lo son “Naomi Campbell” o “El diablo es magnífico”. En esa línea, recalcó la importancia del reconocimiento que se le está haciendo y dijo que esto lo “llena de energía también como para continuar un poco con esta con esta lucha y con este granito de arena a la revolución que podemos hacer desde el cine entendiendo justamente el cine también como un espacio de acción y de pensamiento social y político más allá desde el estilo o la propia creación”.

“Creo que el cine sí tiene un potencial revolucionario y por ende me llena de alegría en lo personal el poder estar acá también presencialmente y compartiendo con la audiencia colombiana y con otros realizadores también sobre los que quiero también conocer su producción y saber que están haciendo.

Junto a Videla viajó a Bogotá para participar del Ciclo Rosa el director chileno Kevin Magne, quien aseguró que desde Cinespecie, la productora que tienen juntos, trabajan para que la representación de las historias deben ser realizadas por quienes las viven, como en el caso de “Travesía travesti”. “Eso es una fractura metodológica a las maneras tradicionales de hacer cine en donde se captura un personaje y se le saca el jugo y se le pone de cierta manera. Ese método de realización se invierte y se genera una nueva, a mi forma de pensarlo, una nueva práctica experimental y artística de hacer arte en donde quiénes se representan se auto representan y también tienen una voz en cómo quieren ser puestas ahí”, destacó.